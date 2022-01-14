Bein Sport 1 Beşiktaş Gaziantep maçı canlı izle taraftarium24 jestyayın justin tv bjk antep canlı izle kaçak link

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Trfutbol.com – Süper Lig 21. hafta maçında Beşiktaş ile Gaziantep fk kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş Gaziantep maçının ilk yarısı 0–0 sona erdi. Taraftarium24 Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı izle kaçak Justin tv Bjk Antep kaçak maç izle Bein Sports 1 Netspor Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı yayın izle. Taraftarium24 Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Canlı izle Kaçak Link Justin tv Jestyayın Bedava Bjk Antep canlı maç izle

CANLI SKOR // BEŞİKTAŞ – GAZİANTEP FK: 0-0

45′ İlk yarı bitti.

43′ Gaziantep topun kontrolünü tamamen Beşiktaş’a bırakmış ve bulduğu ani ataklarla pozisyon bulmaya çalışıyor.

40′ Beşiktaş’ta Emirhan Ilkhan rakip yarı alanının ortalarında üç kişinin arasından çıkmak isterken yerde kaldı, faul.

35′ Oyun tamamen Beşiktaş’ın kontrolü altında ancak maçta henüz pozisyon zenginliği oluşmuş değil.

34′ Rıdvan sol kanattan getirdiği topta çok kötü bir pas attı. Top doğrudan auta gitti.

30′ Beşiktaş’ta Welinton çıkarken top kaybı yaptı sağ kanatta topu alan Amedej Vetrih’in içeriye doğru çevirdiği topta savunma araya girdi.

29′ Pjanic ile kullanılan köşe vuruşunu konuk ekip savunması uzaklaştırmayı başardı.

27′ Michy Batshuayi topu aldı rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı, faul.

21′ Gaziantep’in ceza sahası sol kanadından kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırdı.

18′ Gaziantep kazandığı toplarla kontratağa çıkmak istiyor ancak Beşiktaş savunması şu dakikalarda çok dikkatli.

17′ Beşiktaş şu dakikalarda oyunu rakip sahaya yığmış durumda, konuk ekip çıkmakta zorlanıyor.11′ Beşiktaş’ta sağ kanattan topu alan Rachid Ghezzal içeriye ortasını yaptı ancak savunma yine araya girdi.

6′ Dakikalar 6’yı gösterdiğinde bütün statta Ahmet Çalık anıldı.

6′ Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maxim topu içeriye gönderdi, Muhammet Demir’in dokunduğu top Ersin’de kaldı.

5′ Beşiktaş’ta Batshuayi’ye çok iyi bir uzun top atıldı ancak Antep savunması karşıladı.

2′ Bütün gözler Arda Kardeşler’de…

1′ Maç başladı.

0′ Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’taki mücadeleyi hakem Arda Kardeler yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Sahasındaki son iki maçı kazanan Beşiktaş 29 puanla 9. sırada yer alırken, son 5 maçta 13 puan toplayan Gaziantep FK ise 31 puanla 7. sırada bulunuyor.

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Beşiktaş’ta sakatlıkları olan Atiba, Teixeira, N’Koudou, Mert, Umut Meraş’ın yanı sıra kart cezalısı olan iki stoper Vida ile Montero forma giyemeyecek.

Gaziantep FK’da stoper Caulker, Afrika Kupası’nda mücadele ediyor. Ayrıca ismi açıklanmayan 9 futbolcu da corona virüs nedeniyle kadroda yok.

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