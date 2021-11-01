Bursaspor Galibiyetle Yoluna Devam Ediyor

Süper Lig’de şampiyon olmuş olan takımlardan biri olan Bursaspor, yeniden Süper Lig’de boy göstermek istiyor. Her ne kadar sezona kötü bir başlangıç yapsa da son haftalarda seriye bağlayan yeşil beyazlılar yine kazandı. Evinde ligin son sıralarında yer alan Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayan Bursa temsilcisi, 2 golle hanesine 3 puan yazdırmasını bildi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti.

Taraftarı önünde sahaya çıkan yeşil beyazlıların golünü 5. dakikada Kerem Şen’den ve 35’de İsmail Yüksek’den geldi.

İkinci yarıda gol pozisyonları yakalayan Keçiörengücü gol ya da gollerle buluşamadı.

Bu maç ile son 3 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılan Bursaspor çıkışını sürdürdü.

Ev sahibi ekip puanını 14’e çıkarırken, Keçiörengücü 7 puanda kaldı.