Premier Lig’de yarın oynanması gereken Burnley Leicester City maçı, ev sahibi takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Burnley Leicester City maçı ertelendi

Burnley, Leicester City ile yarın oynayacakları maçın ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, takımdaki sakatlıklar ve Covid-19 vakaları nedeniyle yapılan erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Leicester City maçının ertelenmesiyle birlikte Burnley‘nin ertelenen maç sayısı dörde yükseldi. Covid-19 ve sakatlıklar sebebiyle Burnley’nin Aston Villa, Tottenham ve Everton maçları ileri bir tarihe alınmıştı. Leicester‘ın ise bu maçla birlikte üç oynanmamış maçı bulunuyor.

Bu sezon ertelemeler sebebiyle 17 maça çıkabilen Burnley topladığı 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Leicester City ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.