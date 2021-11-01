Burak Yılmaz, Sevilla maçında yok

Geçen sezonun Fransa şampiyonu Lille forması giyen milli golcümüz Burak Yılmaz’dan kötü haber geldi. Takımın Şampiyonlar Ligi G grubunda oynayacağı Sevilla maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Burak Yılmaz, teknik direktörü Jocelyn Gourvennec’i düşündürdü. Takımının skor üretmesinde hem golleri hem de asistleriyle büyük etkisi olan Burak Yılmaz’ın yokluğunda Lille’nin nasıl bir hücum hattıyla sahada olacağı merak konusu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu 4. hafta maçında Sevilla’ya konuk olacak Lille’e, milli golcü Burak Yılmaz’dan kötü haber geldi.
Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, “Burak hasta ve buraya getirmedik. Kendisi Lille’de kaldı” sözleriyle zorlu deplasmanda milli golcüden yararlanamayacaklarını belirtti.
Sezonun geride kalan bölümünde Lille formasıyla 14 maça çıkan Burak Yılmaz, 7 gole doğrudan katkı (3 gol – 4 asist) sağladı.
Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyeti bulunmayan Lille, 3 maçta topladığı 2 puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.
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