BTC ve Altcoin (ETH, XRP, TLM, ENJ, BAKE, CRV) – 11 Ocak Teknik Analizi

Bitcoin (BTC) alçalan paralel kanalın orta bölgesinde tutunmayı başardı. Altcoin piyasalarına bakıldığında ise Ethereum (ETH) fiyatının destek bölgesi üzerinde hareket ettiği görülüyor.

Bitcoin (BTC) Dirence Ulaşabilecek mi?

Bitcoin (BTC) 27 Aralık 2021 tarihinde alçalan bir paralel kanal içinde hareket etmeye ve değer kaybetmeye başladı. Düşüş hareketiyle birlikte, 10 Ocak’ta 39.650 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Buna ek olarak, dip seviyeye ulaşıldıktan sonra sıçrama gerçekleşti. Ancak sıçramanın ardından yeni bir düşüş hareketi başladı.

Yaşanan değer kaybına rağmen paralel kanalın orta bölgesinde tutunmayı başaran BTC, kanalın direnç çizgisine doğru artış kaydedebilir. Kanaldan bir çıkış gerçekleşmesi halinde ise 45.900 dolarda bulunan direnç bölgesine temas edilebilir.

BTC Grafiği (TradingView)

Lider Altcoin Ethereum (ETH) Analizi

Ethereum (ETH) 10 Kasım’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.868 dolara ulaştı ancak daha sonra değer kaybetmeye başladı. Böylece altcoin, daha önce çıkış gerçekleştirdiği alçalan direnç çizgisine bir kez daha temas etti. Ancak düşüş hareketi, bu temasın ardından sona erdi. Buna ek olarak ETH, direnç çizgisinden üç kez sıçrama gerçekleştirerek (yeşil oklar) bu çizgiyi bir destek olarak onayladı. 5 Ocak’ta ise çizgiden bir kırılım gerçekleşti ve yeni bir düşüş meydana geldi.

ETH şu anda 2.920 dolardaki destek bölgesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Öte yandan 2.920 dolar bölgesi, bir fib. düzeltme seviyesini oluşturması ve yatay bir destek bölgesiyle kesişmesi nedeniyle güçlü bir desteği teşkil ediyor.

ETH Grafiği (TradingView)

Sıçrama Gerçekleştiren Bir Diğer Altcoin Ripple (XRP) Oldu

Ripple (XRP) 6 Eylül’de 1,41 dolar seviyesinde bir tepe oluşturdu ancak daha sonra düşüş sergilemeye başladı. Böylece 4 Aralık’ta 0,6 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Ancak altcoin, bu seviyeden sıçramayı başardı ve 0,70 dolar bölgesini bir destek olarak onayladı.

Desteğin onaylanmasının ardından bir miktar artış yaşandı. Ancak XRP, 10 Ocak’ta 0,70 dolar seviyesine bir kez daha geriledi.

Sonuç olarak, trend yönünün geleceğini belirlemek için 0,70 dolar bölgesinden bir sıçrama ya da kırılım gerçekleşmesi gerekiyor.

XRP Grafiği (TradingView)

AlienWorlds (TLM) Fiyat Hareketi

AlienWorlds (TLM) 25 Kasım’da 0,57 dolar seviyesinde bir tepe oluşturdu ancak daha sonra düşüş kaydetmeye başladı. Öte yandan 4 Aralık’ta yükselen destek çizgisinden bir sıçrama gerçekleşti (yeşil ok). Yükselen destek çizgisi ise 2021 yılı Temmuz ayından bu yana varlığını koruyordu.

Bunun yanı sıra, 2 Ocak’ta yeni bir düşüş hareketi başladı. Böylece altcoin, daha önce çıkış gerçekleştirdiği destek çizgisine geriledi ve buradan bir kırılım gerçekleştirdi (kırmızı ok).

Ara destek bölgesi, 0,13 dolarda yer alıyor. Ancak TLM, 2021 yılı Temmuz ayında ulaşılan ve 0,50 dolarda bulunan dip seviyeye doğru düşüşünü sürdürebilir.

TLM Grafiği (TradingView)

Altcoin Piyasalarında Sert Düşüş: Enjin Coin (ENJ)

Enjin Coin (ENJ) 25 Kasım’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,84 dolara ulaştı. Daha sonra ise bir düşüş hareketi başladı. Böylece fiyat, yüzde 55 oranında değer kaybetti.

Öte yandan altcoin, 20 Aralık’ta 2,33 dolardaki yatay destek bölgesinden sıçrama gerçekleştirmeyi başardı. Ancak sıçrama, güç kazanamadı. Bunun sonucunda, 10 Ocak’ta destek bölgesinin altına bir gerileme yaşandı.

ENJ şu anda uzun vadeli yükselen bir destek çizgisine doğru yaklaşıyor. Yükselen destek çizgisi ise 2021 yılı Mayıs ayından bu yana varlığını koruyor. Buna ek olarak çizgi, 1,7 dolar seviyesi ile kesişiyor. Dolayısıyla ENJ’nin buradan bir sıçrama gerçekleştirmesi bekleniyor.

ENJ Grafiği (TradingView)

BakeryToken (BAKE) Direnci Onayladı

BakeryToken (BAKE) 2 Nisan’da 8,49 dolar seviyesinde bir tepe oluşturdu ancak daha sonra düşüş sergilemeye başladı. Bunun sonucunda, 0,83 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi.

5 Ocak’ta ise altcoin, 1,20 dolardaki destek bölgesinden kırılım gerçekleştirdi ve bu bölgeyi bir direnç olarak onayladı (kımızı ok). Dolayısıyla fiyat, tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,55 dolara doğru gerileyebiilir.

BAKE Grafiği (TradingView)

Curve DAO Token (CRV) Yükselişe Devam Edecek mi?

Curve DAO Token (CRV) 24 Ekim’de 3,70 dolardaki yatay bölgeden kırılım gerçekleştirdi ve daha sonra bu bölgeyi bir destek olarak onayladı.

Buna ek olarak, 11 Aralık’ta aynı bölgenin altına bir gerileme yaşandı (kırmızı daire). Ancak altcoin, gerilemenin hemen ardından bölgede tutunmayı başardı. Dolayısıyla bu fiyat hareketi, bir sapma olarak belirginlik kazandı. 4 Ocak’ta ise 6,8 dolar seviyesinde bir tepe meydana geldi.

Sonuç olarak, 3,70 dolar bölgesi üzerinde hareket edildiği müddetçe yükseliş trendinin devam edeceğinden söz edilebilir.

CRV Grafiği (TradingView)

BeInCrypto’da yayımlanan 11 Ocak 2022 tarihli Bitcoin analizini okumak için lütfen buraya tıklayınız.

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