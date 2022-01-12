BTC ve Altcoin Analizi (ETH, XRP, AVAX, FTT, LINK, FTM) – 12 Ocak Teknik Analizi

Bitcoin (BTC) alçalan paralel kanalın direnç bölgesinde hareket ediyor. Altcoin piyasalarına bakıldığında ise Ethereum (ETH) fiyatının değer kaybettiği görülüyor.

Bitcoin (BTC) Direnci Aşabilecek mi?

Bitcoin (BTC) 27 Aralık’ta alçalan bir paralel kanal içinde hareket etmeye ve düşüş sergilemeye başladı. Böylece 10 Ocak’ta 39.650 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Ancak dip oluştuktan yeni bir yükseliş hareketi başladı. Bunun sonucunda BTC, 4 Aralık’ta ulaştığı ve daha sonra kırılım gerçekleştirdiği dip seviyede bu kez tutunmayı başardı (kırmızı çizgi).

Şu anda fiyat, alçalan paralel kanalın direnç bölgesinde işlem görüyor. Paralel kanaldan çıkış gerçekleşmesi halinde ise 45.900 dolarda bulunan direnç bölgesine doğru bir artış yaşanabilir. Öte yandan 45.900 dolar bölgesi, 0,5 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor.

BTC Grafiği (TradingView)

Ethereum (ETH) Kritik Bir Bölgenin Altına Geriledi

Ethereum (ETH) 30 Kasım’da alçalan direnç çizgisinden ve muhtemel bir simetrik üçgen formasyonundan çıkış gerçekleştirdi (yeşil ok). Buna ek olarak, yükseliş hareketi devam etti ve 9 Aralık’ta 0,088₿ bölgesinde bir tepe meydana geldi.

Tepe oluşturduktan sonra değer kaybetmeye başlayan altcoin, daha önce çıkış gerçekleştirdiği alçalan direnç çizgisi üzerinde tutunmayı başaramadı. Dolayısıyla 7 Ocak’ta direnç çizgisinden bir kırılım gerçekleşti (kırmızı ok).

En yakın destek bölgesi ise 0,071₿ seviyesinde yer alıyor. ETH bu destek bölgesinden sıçrama gerçekleştiremezse 0,063₿ seviyesi ile kesişen yükselen destek çizgisine doğru düşüş sergileyebilir.

ETH Grafiği (TradingView)

Ripple (XRP) Fiyatındaki Düşüş Devam Ediyor

Ripple (XRP) 18 Aralık’ta alçalan direnç çizgisinden çıkış gerçekleştirdi. Ancak direncin aşılmasının ardından önemli bir yükseliş hareketi meydana gelmedi.

Altcoin şu anda 1.750₿ bölgesinde bulunan desteğin hemen üzerinde hareket ediyor. Bu destek bölgesi ise nisan ayından bu yana varlığını koruyor. Dolayısıyla XRP’nin bölgeden kırılım gerçekleştirmesi halinde düşüş hareketinin büyük bir hız kazanması bekleniyor.

Öte yandan en yakın direnç, 2.800₿ bölgesinde yer alıyor.

XRP Grafiği (TradingView)

Popüler Altcoin Avalanche (AVAX) Analizi

Avalanche (AVAX) 21 Kasım’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 147 dolara ulaştı ancak daha sonra değer kaybetmeye başladı. Buna ek olarak alçalan bir direnç çizgisini takip etmeye başlayan altcoin, 13 Aralık’ta 75,5 dolar seviyesinde bir dip oluşturdu. Ancak daha sonra bir sıçrama gerçekleşti ve 80 dolar bölgesi bir destek olarak onaylandı.

Sonuç olarak, trend yönünü belirlemek için AVAX’ın alçalan direnç çizgisinden çıkış gerçekleştirmesi veya 80 dolarda bulunan yatay destek bölgesinin altına gerilemesi gerekiyor.

AVAX Grafiği (TradingView)

Sıçrama Gerçekleştiren Bir Diğer Altcoin FTX Token (FTT) Oldu

FTX Token (FTT) 9 Eylül’de alçalan bir direnç çizgisi altında değer kaybetmeye başladı. Böylece 8 Ocak’ta 33,8 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Buna ek olarak, aralık ayında ulaşılan dip seviyeden kırılım gerçekleşti (kırmızı çizgi). Ancak altcoin, kırılımın hemen ardından 35,25 dolarda bulunan destek bölgesinden sıçrama yaptı ve dip seviyede tutumayı başardı. 35.25 dolar bölgesi ise 0,786 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor.

Öte yandan alçalan direnç çizgisinin aşılması, düzeltmenin sona erdiği anlamına gelebilir.

FTT Grafiği (TradingView)

Chainlink (LINK) Fiyat Hareketi

Chainlink (LINK) 20 Temmuz’da yükselen bir paralel kanal içinde hareket etmeye başladı. Ancak altcoin, 10 Kasım’da paralel kanalın direnç çizgisinden reddedildi ve hızlı bir şekilde düşüş sergiledi. Böylece 4 Aralık’ta 15,32 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Dip oluşturduktan sonra ise bir sıçrama gerçekleşti ve paralel kanalın destek çizgisi onaylandı (yeşil ok).

LINK şu anda paralel kanalın orta bölgesinde hareket ediyor (yeşil daire). Dolayısıyla trend yönünün geleceğini belirlemek için fiyatın orta bölgede tutunması ya da orta bölgeden reddedilmesi gerekiyor.

LINK Grafiği (TradingView)

Altcoin Piyasalarında Yükseliş: Fantom (FTM)

Fantom (FTM) 26 Aralık’ta alçalan direnç çizgisinden çıkış gerçekleştirdi. Alçalan direnç çizgisi ise 26 Ekim’den bu yana varlığını koruyordu. Buna ek olarak altcoin, artış kaydetmeye devam etti ve 5 Ocak’ta 3,15 dolar seviyesinde bir tepe oluşturdu.

Tepe seviyeye ulaşılmasının ardından bir miktar değer kaybı yaşandı. Ancak FTM, bir kez daha artış sergilemeyi başardı ve 12 Ocak’ta 2,65 dolar bölgesinde tutundu. Dolayısıyla 2,65 dolar bölgesinin şu anda bir destek olarak çalışması bekleniyor.

Ayrıca bu bölge üzerinde hareket edildiği müddetçe yükseliş trendinin de devam edeceği söylenebilir.

FTM Grafiği (TradingView)

BeInCrypto’da yayımlanan 12 Ocak 2022 tarihli Bitcoin analizini okumak için lütfen buraya tıklayınız.

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