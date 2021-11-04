Brynhildsen’e Trabzonspor Kancası

Trabzonspor’un son maçı olan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gervinho oyuna devam edememiş ve maçın henüz 14. dakikasında oyundan çıkmıştı. Yapılan tetkiklerinde ciddi bir sakatlık geçirdiği ve sezon sonuna kadar yeşil sahalardan uzak kalacağı belirlenmişti. Trabzonspor, 31 yaşındaki Fildişili oyuncunun yerine transfer çalışmalarına başladı. İlk aday ise Molde forması giyen Brynhildsen.

Trabzonspor’da ara transfer hareketliliği erken başladı. Fırtına, sezonu kapatan Fildişi Sahilli forvet Gervinho’nun yerini tanıdık bir isimle doldurma kararı aldı. Karadeniz Gazetesi’nin haberine göre, gündemdeki isim Molde maçlarından hatırladığımız Ola Brynhildsen. 22 yaşındaki Norveçli forvet, sol ve sağ kanatta görev yapıyor.

Süratli futbolunun yanı sıra gol noktalarında da iş bitirici olan Ola Brynhildsen için girişimler başladı. Gervinho’nun sözleşmesini dondurma kararı alan kurmaylar, o boşluğu genç Norveçli ile doldurmak istiyor. Geleceği olan Brynhildsen için 1.5 milyon Euro’luk bir bedel gözden çıkarılmış durumda.

Bu sezon Molde forması ile toplamda 32 maça çıkan 22 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu 7 gol atarken 13 de asist yaptı. Ola Brynhildsen Norveç Ligi’nde ise takımı Molde’ye 25 maçta 3 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Konferans Ligi’nde 4 maça çıkan Brynhildsen, bu sınavlarda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

FUTBOLUYLA İZ BIRAKTI

Bordo-mavili taraftarlar Ola Brynhildsen’i UEFA Konferans Ligi’nde oynanan maçlardan hatırlıyor. Son derece atletik olan Norveçli forvet Trabzonspor’a 2 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Brynhildsen göze hoş gelen futboluyla iz bıraktı.