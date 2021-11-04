Bruno Peres: Yolun sonunda büyük mutluluk yaşayacağız

Peres, kulüp dergisinde yer alan röportajında, Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kendisine teklifte bulunduğunda çok mutlu olduğunu anlattı.

“Bütün detayları konuştuk. Süreç çok ağır da ilerlemedi, aksine tam da hızla gelişen bir süreç oldu. Buraya geldikten sonra da zaten gelmeden önce baktığım, araştırdığım bütün her şeyin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Birlikte önümüzde de çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum.”

Peres, takım arkadaşlarının ilk geldiğinde kendisini çok iyi karşıladığını aktardı.

“Sanki buraya geldiğimde hepsini daha önce tanıyormuşum gibiydi ve hepsiyle sanki yıllar öncesinden mükemmel bir ilişkimiz varmış gibiydi. Bana gösterdikleri o sevgi ve saygı bu konuda her zaman müteşekkir olacağım çünkü bana gerçekten çok yakınlık gösterdiler. Geldiğim ilk andan itibaren kulübün bir parçası gibi hissettirdiler. Takım arkadaşlarım zaten hepsi çok kaliteli oyuncular ve gerçekten çok yetenekliler. Bunu hem oynadığımız maçlarda hem kendi aramızda yaptığımız o maçlarda ya da kendi aramızdaki idmanlarda da zaten görebiliyorsunuz. Çoğunun önünde çok önemli gelecekler var.”

“Hücum edebilmek genlerimde var”

Peres, bir bek oyuncusu olarak önceliğinin her zaman savunmayı iyi yapabilmek ve takım arkadaşlarının iyi savunma yapabilmesine yardımcı olabilmek olduğunun altını çizdi.

“Ancak zaman zaman öne çıktığımda, hücuma katıldığımda etkili olmaya çalışan ve etkili olurken de takımına gol ve asist katkısı yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Çünkü eğer bir bek oyuncusu olarak hem iyi savunma yapar hem de top size geçtiğinde iyi atak yapabilirseniz takım arkadaşlarınıza artı bir opsiyon oluşturma fırsatınız oluşuyor. Ben de kendi karakterimi ve kendi oyun karakterimi düşündüğüm zaman hep hücumu seven ve hücumda yer almaya çalışan bir bek oyuncusu oldum. Aslında hücum edebilmek benim genlerimde var. Dolayısıyla önceliğim tabii ki savunma ama hücuma çıktığımda, takıma hücumda yardımcı olduğumda da kendimi ekstradan mutlu hissediyorum.”

[Fotoğraf: AA]

“Abdullah Avcı ile çalışmak hem çok kolay hem zevkli”

Peres, teknik direktörleri Abdullah Avcı’nın da kendisi gibi biri olduğunu belirtti.

“Açık, dürüst, iletişime her zaman açık olan birisi ve her zaman fikirleri olan biri. Sahaya çıktığınızda, onunla beraber çalışmaya başladığınızda hocanızın fikirleri olduğunu, hocanızın bu işleri daha önceden düşündüğünü ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını zaten görebiliyorsunuz. Düşüncelerini, bizim hakkımızdaki ve rakip hakkındaki düşüncelerini çok net ifade eden, yapmamız gerekenleri çok dürüst bir şekilde ve hiçbir şekilde başka kelimelerin arkasında sığınmadan anlatabilen birisi. Dolayısıyla kendisiyle çalışmak benim için hem çok kolay hem de çok zevkli.”

[Fotoğraf: AA]

Peres, Avcı’nın takımı için en iyi yapmaya çalıştığını aktardı.

“Her zaman zaten ne kadar sıkı çalıştığını ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Buraya gelmeden öncede kendisi tanınan, bilinen bir isimdi ve Tanrı’ya şükürler olsun ki sonuçlarında gelmesiyle, sonuçlarında onu rahatlatmasıyla birlikte hocamızın da takımımızın ne kadar çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğinizi zaten görebiliyorsunuz. Umuyorum bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum.”

“Kendimi buraya ait hissediyorum”

Peres, Trabzon’u ve Türkiye’yi artık iyi tanıdığını vurguladı.

“Türk kültürünü tanımak istiyorum, dolayısıyla dışarı çıkmak, görebilmek ve insanlarla konuşabilmek istiyorum. Buna çabalıyorum zaten. Trabzon’un birçok yerini gördüm ve birçok insanı tanıdım aslında. Artık buranın yabancısı değilim çünkü artık bilebiliyorum neyin nerede olduğunu. Dolayısıyla artık buraya ait hissediyorum kendimi. Ancak onun dışında da Türkiye’nin bütün yerlerini görebilmek ve bütün o turistik önemli yerlerini tanıyabilmek istiyorum. Genel olarak zaten bize de yakın bir kültür olduğu için ne ben ne de ailemden hiç kimse burada kendini yabancı biri gibi hiçbir zaman hissetmedi.”

Peres, taraftarların desteğine çok ihtiyaçlarının bulunduğuna da dikkat çekti.

“Çünkü sezon sonunda eğer bir başarı yakalayacaksak, eğer beraber mutlu olacaksak bunun aslında anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek. Biz onların sevgisine muhtacız gerçekten. Çünkü çok iyi destekliyorlar ve her zaman yanımızdalar. Onlardan özel olarak ricam bizi desteklemeye devam etsinler, o sevgiyi göstermeye devam etsinler. Sezon sonunda da bu mutluluğu beraber paylaşabilelim.”