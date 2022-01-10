Böyle sezon görülmedi!

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bekledikleri yerin oldukça uzağında yer alıyorlar.

Trabzonspor’un liderliği ile devam eden Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20. hafta itibariyle ilk 4 sırada 3 büyüklerden hiçbiri yer almıyor.

9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe beşinci, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş dokuzuncu, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Galatasaray ise 12. sırada yer alıyor.

OPTA verilerine göre Süper Lig’de Beşiktaş (7M), Fenerbahçe (6M) ve Galatasaray’ın (7M) toplamda 20 mağlubiyete en kısa sürede ulaştığı sezon yaşanıyor.