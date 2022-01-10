Ana sayfa Futbol Böyle sezon görülmedi!

Böyle sezon görülmedi!

Tarafından
trfutbol
-

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bekledikleri yerin oldukça uzağında yer alıyorlar.

Trabzonspor’un liderliği ile devam eden Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20. hafta itibariyle ilk 4 sırada 3 büyüklerden hiçbiri yer almıyor.

9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe beşinci, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş dokuzuncu, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Galatasaray ise 12. sırada yer alıyor.

OPTA verilerine göre Süper Lig’de Beşiktaş (7M), Fenerbahçe (6M) ve Galatasaray’ın (7M) toplamda 20 mağlubiyete en kısa sürede ulaştığı sezon yaşanıyor.

İlgili haberlerBU YAZARDAN DAHA FAZLASI