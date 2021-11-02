Bologna Cagliari İddaa Tahmini 01.11.2021

exxen canlı izle selçuk sports Bologna Cagliari canlı izle kaçak. İtalya Serie A Ligi’nde 11. haftanın kapanış mücadelesi, 1 Kasım Pazartesi günü Bologna ile Cagliari arasında sahne alacak. Türkiye saati ile 22:45’te başlama düdüğü çalınacak olan mücadelenin yayın ekranı S Sport 2. Bologna Cagliari maçı canlı izle justin tv kralbozguncu exxen canlı izle selçuk sports Bologna Cagliari maçını canlı izle kaçak Şampiyonlar Ligi Exxen şifresiz ve kesintisiz canlı maç yayını izle link.

Bologna Galibiyet Hedefinde

İtalya Serie A Ligi sahnesinde son 2 haftanın en zorlu fikstürüyle karşı karşıya kalan Bologna, zirve koltuğunu namağlup performanslarıyla paylaşan Napoli ve Milan karşısında çıkarken, mağlubiyetten kurtulamadı. İki rakibi karşısında da farklı mağlubiyetler alan ev sahibi, ilk 10 hafta içerisinde ilk kez üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyeti bulunan ve alt sıralara gerileyen Bologna, sezon genelinde iyi performanslar sergilese de, ligin en formda takımları karşısında yediği 7 gole karşılık, sadece Milan kalesine 2 gol gönderebildi. Zorlu fikstürün ardından ligin en zayıf halkası Cagliari karşısına çıkacak olan Bologna’da hedef 3 puan. Bologna takımında Michael ve Bonifazi ise sakat.

Cagliari Dipten Kurtulamadı

İtalya Serie A Ligi’nde son 2 haftayı mağlubiyetlerle kapatan bir diğer takım ise Cagliari oldu. Milli ara dönüşü Sampdoria karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle umutlanan ve yeni sezonda ilk kez maç kazanabilen konuk ekip, düşüşüne tam gaz devam etti ve önce Fiorentina, ardından Roma’ya kaybetti. 10 haftadan sadece 6 puan çıkarabilen Cagliari, İtalya Serie A Ligi’nin en zayıf halkası olarak yoluna devam ediyor. Tek galibiyeti bulunan Walter Mazzarri’nin öğrencileri, deplasmanda güven vermiyor. Cagliari cephesinde Ceter Valencia, Dalbert, Ladinetti ve Rog sakat.

İddaa Tahmini

Zorlu fikstürden puan çıkarmayı başaramayan Bologna, evinde ağırlayacağı ligin en zayıf halkası Cagliari karşısında fırsatları iyi değerlendirecek ve haftayı 3 puanla kapatacaktır.