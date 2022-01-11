Bitcoin ve Hisse Senetleri Korelasyon Gösteriyor

Bitcoin fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyona karşı şahin para politikaları izleyeceği mesajını vermesinden bu yana düşüşünü sürdürüyor. FED’in erken faiz artırımı mesajının ardından, lider kripto para 42.000 dolarda yer alan desteğin altına çok defa geriledi. Bu sebeple piyasa da aşırı korku durumu hakim. Paralel bir negatif tablo hisse senedi piyasalarında da görülüyor. Kripto para analistleri, hisse senetleriyle gösterilen bu korelasyonun, BTC yatırımcılarına son düzeltme hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını düşünüyor.

BTC Endeks Değişimleri

Bitcoin’in değişen piyasa koşullarına adaptasyonu geleneksel varlıklar ile korelasyonu üzerinde etkili oluyor. Örneğin, sıkı para politikaları öncesinde Bitcoin uzun bir süre altın ile güçlü bir korelasyon göstermişti. Mart 2020’den sonra görülen bu paralel fiyat hareketleri, altın ve Bitcoin için neredeyse tamamen aynıydı. İlginçtir ki altın ve BTC 2021 yılında ise ters korelasyon göstermeye başladı. Bu esnada Bitcoin’in, Hang Send Endeksi ile ölçülen Hong Kong borsasını taklit etmeye başladığı ifade edildi. Ancak Evergrande krizi sonrası bu durum rafa kalkmış oldu. Şimdi ise Bitcoin fiyatının S&P 500 ile korelasyon gösterdiği görülüyor.

S&P 500 ve BTC grafiği. Kaynak: Tradingview

Kripto para analisti Arman Shirinyan, Bitcoin’de görülen mevcut düzeltmenin olası sebeplerinin korelasyon gösterilen varlıklar ile açıklanabileceğini belirtiyor. Tecrübeli analist, S&P 500 ile BTC’nin korele fiyat hareketi içerisinde olmasının, FED politikalarının etkisini açıkça gösterdiğinin altını çiziyor. Shirinyan, mart ayında gelebilecek olası bir faiz artışının hem hisse senedi hem de kripto para yatırımcıları tarafından tehdit olarak karşılandığını düşünüyor:

“Korelasyon ilk bakışta bariz görünmese de 5 Ocak’tan bu yana Bitcoin ve S&P 500’ün hareketlerini karşılaştırırsak, korelasyonda güçlü bir artış olduğunu rahatça görebiliriz. Bu artış büyük olasılıkla FED’in dolar endeksini yükseltmeyi hedeflemesi ile ilgili ipuçlarından kaynaklanıyor. Piyasalar FED’in mart ayı faiz artırım planını fiyatlıyor.”

Risk İştahında Düşüş Var

Pek çok ekonomist FED’in ani makas değiştirmesinin bir belirsizlik ortamı yarattığını düşünüyor. FED politikalarının, planlanan süre zarfından önceye çekilmesiyle piyasalarda negatif bir etki oluştuğu görülüyor. Özellikle risk varlıklarında görülen ani fiyat değişiminin FED kaynaklı olduğu düşünülüyor. Kripto para analisti Shirinyan ise FED’in faiz oranlarını artırmasının, yatırımcılar arasında riskten kaçışı ön plana çıkardığını düşünüyor. Deneyimli analist, sıkı para politikalarının güçlü risk iştahının önünü kestiğini ifade ediyor. Risk iştahının kesilmesi sonucunda grafiklerde açgözlülüğün yerini korkunun aldığı görülüyor. Shirinyan, FOMC tutanakları sonrasında yatırımcıların borsadan ve kripto paralardan çıktığını ifade ediyor:

“Faiz oranının artması, şimdiden Bitcoin veya altcoin fiyatlarını doğrudan etkilemese dahi yatırımcıların riskten kaçış sinyalini aldığını ve alımlarını azalttığını gösteriyor. FED’in açıklamasıyla beraber, yatırımcılar kripto para birimleri ve hisse senetleri gibi tüm risk altındaki varlıklardan çıkmaya karar verdiler.”

Bitcoin ve Piyasalarda Son Durum

Hisse senetlerinde riskli varlık olarak görülmemelerine rağmen teknoloji hisseleri bu kapsamın dışında tutuluyor. Kripto para analisti Shirinyan’ın belirttiği yüksek risk algısı sebebiyle, az riskli varlıklardan dahi para çıkışı yaşanıyor. Öte yandan, Arman Shirinyan balinaların BTC almaya devam ettiğini bildiriyor. Deneyimli analist, mevcut durumda Bitcoin fiyat grafiğinin hisse senetleri ile %60’a yakın bir korelasyon gösterdiğininin altını çiziyor:

“123.000 Bitcoin tutan mega balina tarafından kasım ayından beri 4.118 BTC satın alındı. Korelasyon göstergelerine göre Bitcoin şu anda NASDAQ ve S&P 500 gibi endekslerle neredeyse %60’lık bir korelasyon gösteriyor. Öte yandan dijital altın, fiziksel altın ile negatif bir korelasyon gösteriyor. Bitcoin, ralli için şu an yakıt arıyor, ancak yatırımcılardan destek bulamıyor.”

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