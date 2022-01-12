Bitcoin ve Ethereum’da Death Cross Endişesi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın komite önünde verdiği ifadenin ardından Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasası değer kazanmaya başladı. BTC fiyatı son yirmi dört saatte %5,5 değer kazanarak 43.900 dolara yükseldi. Altcoin piyasasında Cardano (ADA) %11 değer kazanırken, popüler metaverse platformu The Sandbox (SAND) %17 değer kazandı. Piyasadaki değer kazançlarına rağmen BTC ve Ethereum için yeni bir Death Cross formasyonu tartışması başladı. Geleneksel borsada tarihsel veriler ışığında etkili görülen bu formasyon kripto para piyasası için bir anlam taşıyor mu?

BTC/USDT Grafiğinde Death Cross Yaklaşıyor

Death Cross, geleneksel borsada yıllardır kullanılan, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesişme anını tanımlayan bir terimdir. Kripto para analisti Jeff John Roberts, Death Cross’un önemini şu sözlerle ifade ediyor:

“Teorik olarak, bu ortalamaları gösteren çizelge çizgileri nadiren veya hiç kesişmemelidir. Bunun nedeni, 200 günlük ortalamanın 50 günlük olanı içermesi ve bunun yanında dört kat daha uzun bir eğilimi temsil etmesidir. 50 günlük süre boyunca meydana gelen fiyat artışları veya düşüşleri ne olursa olsun, daha uzun trend tarafından büyük ölçüde düzeltilmelidir. İki çizgi kesişirse, fiyatın o kadar dramatik bir şekilde yükseldiği veya düştüğü anlamına gelir ki, 50 günlük trend, fiyat tablosundaki 200 günlük trendi geçer. 50 günlük çizgi 200 günlük çizgiyi yukarı yönde keserse, bu bir altın haçtır. Ama aşağı doğru bir kaymada gerçekleşirse, bu bir ölüm haçıdır.”

Death Cross kesişimleri şimdiye kadar kripto para borsası için önemli bir etki yaratmış değil. Birçok kripto para uzmanı piyasayı hareketlendiren temel unsurların çok daha spekülatif olduğunu düşünüyor. Bu nedenle çok önemli olmayan FED toplantılarının öncesinde ve sonrasında bile piyasa ciddi şekilde etkilenebiliyor.

Ancak geleneksel finans piyasalarında önemli olan bazı göstergeler Bitcoin grafiklerinde bir anlam taşımıyor. Uzmanlar grafikleri yorumlarken her zaman, normal koşullar altında notunu düşüyor. Bunun en önemli nedeni, kripto para piyasasının oldukça spekülatif olması ve oluşan bazı haberlerin ardından olumlu ya da olumsuz yönde dramatik bir şekilde etkilenmesi olarak gösteriliyor.

Son Death Cross Bitcoin Fiyatını Etkilemedi

Bitcoin grafiklerinde Death ve Golden Cross kesişimleri sık sık meydana geliyor. Fiyatlar sürekli sert hareketler gösterdiği için bu kesişimler stabil ilerleyen borsalara göre daha fazla karşımıza çıkıyor. Geçen yıl piyasada her iki kesişimi de yaşadık. Kripto para analisti Michael van de Poppe son kesişimlerin ardından şu yorumda bulundu:

“Mayıs ayında karşılaştığımız sert değer kaybı ardından gelen Death Cross’u yaratmıştı. Death Cross oluştuğunda fiyat zaten 30 bin dolara kadar gerilemişti. O zamanda sonra BTC fiyatı artmaya başladı. O sırada insanlar piyasanın ayı sezonuna gireceğini iddia etmişti. Bazı uzmanlar en az 20 bin dolar seviyesine gerileyeceğimizi beyan ettiler. Bunu söylerken Death Cross ve Golden Cross çakışmalarının tarihi kayıtlarına bakıyorlar. Ancak biz beklentilerin tam tersini görüyoruz.”

Ethereum (ETH) Ticareti Hız Kazandı

Akşam saatlerine girerken kripto para piyasası yukarı yönlü hareketini keskinleştirdi. Dün akşam bu saatlerde 3.100 dolardan işlem gören ETH şu anda 3.374 dolardan işlem görüyor. InTheBlock tarafından yayınlanan bir rapora göre akşam saatlerinde yatırımcılar 16 bin ETH satın aldı.

Son değer kazançlarından en çok etkilen altconler arasında Shiba Inu (SHIB) ilk sıralarda yer alıyor. SHIB kısa sürede %16’lık bir sıçrama gerçekleştirerek 0,000031 dolara yükseldi. Benzer şekilde popüler metaverse projesi The Sandbox yerel tokenı SAND %15 artış sağladı. Günün en çok değer kazanan iki altcoini %24 değer kazanan Frax Share (FXS) ve Fantom (FTM) oldu.