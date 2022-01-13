Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde Önemli Gelişme

Hafta başından bu yana değer kazanan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için bir sıcak gelişme yaşanıyor. ABD Menkul Kıymet ve Borsalar Komisyonu (SEC) geçen yıl Bitcoin strateji ETF’sine onay verince camiada bu sene spot fiyata dayalı bir ETF’nin çıkması için beklentiler oluştu. Ancak SEC henüz bu beklentileri karşılamış değil. Yıllardır kripto paralar konusunda kararsız bir tutum sergileyen Hindistan’ın kısa bir süre içinde Bitcoin ve Ethereum için ETF ürünlerini piyasaya süreceği öğrenildi. Ancak bu ETF’lerin de vadeli işlem ETF’si olacağı belirtiliyor. Spot fiyata dayalı ETF’lere erişim için yatırımcılar Kanada’yı ya da Avrupa ülkelerindeki ETN’leri tercih ediyor.

Bitcoin ETF’si İçin Ortaklık Kuruldu

Daha önce önemli finans şirketlerinden Reliance Capital’in CEO’luk görevini üstlenen Sam Ghosh’un yeni şirketi Torus Kling Blockchain IFSC, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem ETF’lerini piyasaya sürmek için India INX ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

The Economic Times’ın haberine göre iki şirket arasındaki anlaşmaya göre Torus’un hazırlayacağı ürünler INX tarafından Hindistan’da pazarlanacak. India INX’in CEO’su V. Balasubramaniam, bu ürünün piyasaya sürülmesi için gerekli başvuruların tamamlandığını ve tüm işlemlerin yasalara uygun bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı. CEO’ya göre yetkili kurulun bu ürüne izin vermemesi için hiç bir gerekçesi yok:

“GIFT IFSC’deki India INX, Dijital Varlık tabanlı ürünlerin piyasaya sürülmesini keşfetmeye bakıyor ve IFSCA’ya Yasal Koruma Alanı kapsamında zaten bir başvuru yaptı. Bu, teklifleri diğer uluslararası finans merkezleriyle karşılaştırmaya yönelik ürün inovasyon girişimimizin bir parçasıdır. Tüm gerekli düzenleme sonrası onayları aldıktan sonra, yürürlükteki yasalara uygun olarak bu yeni çağ varlıklarında ürünleri piyasaya süreceğiz.”

Sık sık kripto para birimlerine yönelik yasaklama tartışmaları ile gündeme gelen Hindistan’da henüz böyle bir karar alınmadı.

Torus Kling Blockchain IFSC CEO’su Krishna Mohan Meenavalli ise ortaklığı şu şekilde özetledi:

“Yeni varlık sınıfı buzdağının görünen kısmı. Borsa ticareti ürünleri, kripto para borsalarının güçlük ve güvenlik endişelerini atlayarak, düzenli yatırım hesapları aracılığıyla ticarete izin veriyor.”

ETF’ler Neden Önemli?

Blok zincir camiası için Bitcoin vadeli ya da strateji ETF’leri uzun vadede bir önem teşkil etmiyor. Hatta bazı kripto para uzmanları bu ETF ürünlerinin kötü amaçlı kullanılarak piyasada olumsuz etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Ancak Kanada ve Avrupa’da piyasaya sürüldüğü gibi fiyata dayalı sunulan ürünlerin ilgi görmesi halinde piyasaya olumlu katkı yapacağı biliniyor. Çünkü bu ürünler piyasaya yeni sermayenin girmesini garanti altına alıyor.

ABD’de henüz fiyata dayalı bir ETF’nin olmaması, Rusya’nın henüz bu konuda çalışmalara başlamamış olması ve Çin’in konunun tamamen dışında kalması, en güçlü ekonomilerden bazılarını kripto para pazarının dışına itiyor. Her ne kadar bireysel yatırımcılar ve çok az sayıdaki kurumsal şirketler riskleri göze alıp pazara girse de küresel sermayenin önemli bir bölümü henüz piyasaya dahil olmak istemiyor. Bunun en önemli nedeni depolama riski.

Kripto para birimlerini güvenli bir şekilde depolamak bir kurumsal şirket için sanıldığından daha zor bir işlem. Bu nedenle kurumsal şirketler bu adımı atlayarak Bitcoin ya da diğer kripto para birimlerini hisse senetleri gibi ürünler halinde tutmak istiyor. BTC fiyatına dayalı bir ETF, kurumsal şirketlerin güvenilir bir şekilde piyasaya girmesini sağlayacak. Üstelik SEC’in bu ürünlere onay vermesi, aynı zamanda hükümet desteği anlamına geleceğinden kurumsallar herhangi bir baskı endişesi duymadan kripto para sahibi olacak.

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