Bitcoin Sıçrama Gerçekleştirdi: Yükseliş Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC) 10 Ocak’ta dip oluşturdu ancak daha sonra önemli bir oranda değer kazandı. Böylece 42.627 dolar seviyesinde bir tepe meydana geldi. Kısa vadeli formasyondan bir çıkış gerçekleşmesi halinde ise yükseliş hareketi büyük bir hız kazanabilir.

Bitcoin Desteği Onayladı

Bitcoin (BTC) 10 Ocak’ta aşağı sarkan uzun bir fitil oluşturdu ve daha sonra sıçrama gerçekleştirdi. Öte yandan fitil, alım baskısının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Buna ek olarak, fitilin 41.000 dolardaki yatay bölgeye temas ettiği ve bu bölgeyi bir kez daha destek olarak onayladığı görülüyor. 41.000 dolardaki destek bölgesi ise 2021 yılı Ağustos ayından bu yana varlığını koruyor. Dolayısıyla yükseliş trendinin devam etmesi için BTC’nin bu bölge üzerinde hareket etmesi gerekiyor.

Günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, düşüşe işaret etmeyi sürdürüyor. Ancak bir ivme göstergesi olan RSI, 30 seviyesi üzerine geçti (yeşil ok). Göstergenin 50 seviyesi altında hareket etmesi, düşüş işareti olarak düşünülse de 30 seviyesinin aşılması, yükseliş işareti olarak değerlendiriliyor.

Fiyat Hareketinde Kısa Vadeli Görünüm

Altı saatlik grafiğe bakıldığında, alçalan bir paralel kanal içinde hareket edildiği görülüyor. Öte yandan alçalan paralel kanallar, genellikle düzeltici nitelikteki hareketlere sahne oluyor. Dolayısıyla nihai olarak kanaldan bir çıkış gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin fiyatının çıkış gerçekleştirmesi halinde en yakın direnç bölgesi, 45.900 dolarda yer alıyor. Bu direnç, 0,5 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor.

Altı saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergelerde, bazı yükseliş işaretleri bulunuyor. MACD ve RSI, artış sergiliyor. Buna ek olarak, MACD’nin neredeyse pozitif bölgeye geçtiği göze çarpıyor.

Ayrıca Bitcoin, 4 Aralık’ta ulaştığı dip seviyeden bir sapma gerçekleştirdi ancak daha sonra tutunmayı başardı (kırmızı çizgi). Bu fiyat hareketi, yükselişin devam edeceğine ilişkin bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Bitcoin İçin Dalga Sayımı Analizi

Uzun vadeli dalga sayımı analizi, belirsizliğini koruyor. Ancak kısa vadeli dalga sayımı analizine göre Bitcoin, beş dalgalı bir düşüş hareketini (siyah) tamamladı veya tamamlamaya çok yaklaştı.

Alt dalga sayımı ise kırmızı ile belirtildi. Buna göre BTC, düşüş hareketini sonlandırmış ya da beşinci alt dalga içinde hareket ediyor olabilir. Beşinci alt dalganın uzaması halinde bu dalga, birinci ve beşinci dalganın tamamıyla kıyaslandığında, 1:1 oranını verebilir. Bu durumda Bitcoin, 36.450 dolar bölgesine doğru gerileyebilir ancak daha sonra önemli bir sıçrama gerçekleştirebilir.