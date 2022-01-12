Bitcoin Kritik Bir Dirence Doğru İlerliyor

Bitcoin (BTC) alçalan paralel kanalın direnç çizgisine neredeyse ulaştı. Dolayısıyla kısa vadeli trendin yönünü belirleyebilmek için BTC’nin direnç çizgisini aşması veya direnç çizgisinden reddedilmesi gerekiyor.

Bitcoin Yükselişe Devam Ediyor

Bitcoin (BTC) 27 Aralık’ta alçalan bir paralel kanal içinde hareket etmeye ve değer kaybetmeye başladı. Böylece 10 Ocak’ta 39.650 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Ancak yaşanan gerilemeye rağmen BTC, paralel kanalın destek bölgesinden sıçrama gerçekleştirdi. Sıçramayla gelen yükseliş hareketi ise hala devam ediyor.

Buna ek olarak, BTC’nin 4 Aralık’ta ulaştığı ve daha sonra kırılım gerçekleştirdiği seviyede tutunmayı başardığı da görülüyor (kırmızı ok).

Ayrıca fiyat, şu anda paralel kanalın direnç çizgisi civarında işlem görüyor. Direnç çizgisinden bir çıkış gerçekleşmesi halinde 45.900 dolar bölgesine doğru bir yükselişin başlaması bekleniyor. Öte yandan 45.900 dolar bölgesi, 0,5 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor ve yatay bir direnç bölgesiyle de kesişiyor.

Fiyat Hareketinde Kısa Vadeli Görünüm

Altı saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, Bitcoin fiyatının alçalan paralel kanaldan çıkış gerçekleştireceğine ilişkin ihtimali destekliyor. Hem MACD hem de RSI, artış kaydediyor.

Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaları (MA) esas alan MACD, neredeyse pozitif bölgeye geçti. Bu durum, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamadan daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla MACD, yükselişe işaret ediyor. Ayrıca bir diğer gösterge olan RSI, 30 seviyesini aştı ve 50 seviyesine doğru hareket ediyor. 50 seviyesinin aşılması ise genellikle yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin İçin Dalga Sayımı Analizi

Uzun vadeli dalga sayımı analizi, belirsizliğini hala koruyor. Ancak kısa vadeli dalga sayımı analizine göre Bitcoin, beş dalgalı bir düşüş hareketini tamamladı (siyah). Ancak beşinci dalganın diğer dalgalara oranla daha kısa sürdüğü göze çarpıyor. Dolayısıyla beşinci dalga, 36.100 dolar ile 36.500 dolar aralığında yer alan hedefe ulaşamadı. Bu hedef ise 1:1 oranını veren birinci ve beşinci dalga (syah) ile dördüncü dalganın 1,61 dış fib. düzeltme seviyesi (beyaz) kullanılarak hesaplanmıştı.

Alt dalga sayımı ise kırmızı renk ile belirtildi.

Ayrıca dalga sayımı analizine daha yakından bakıldığında, beşinci alt dalganının birinci ve üçüncü alt dalgadan daha küçük olduğu görülüyor. Diğer bir ifadeyle beşinci alt dalga, 0,618 uzunluğuna sahip birinci alt dalga boyundan daha kısa bir boyu barındırıyor. Bu yüzden hala dördüncü alt dalga içinde hareket ediliyor olabilir. Dolayısıyla düşüş hareketinin uzaması ve Bitcoin fiyatının yukarıda sözü edilen hedefe ulaşması muhtemel görünüyor.

Düşüş hareketinin uzaması halinde ise birinci ile beşinci alt dalga 1:1 oranını verebilir ve 36.900 dolar seviyesinde bir dip meydana gelebilir. Ayrıca bu hedef, uzun vadeli hedefe daha çok uyum sağlıyor.

Sonuç itibarıyla hangi dalga sayımı analizinin geçerli olacağını belirlemek için BTC’nin alçalan paralel kanalın direnç çizgisi üzerinden bir çıkış gerçekleştirmesi ya da direnç çizgisinden reddedilmesi gerekiyor. Ancak her senaryoya göre Bitcoin, dip seviyeye çok yaklaştı.