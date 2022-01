Bitcoin Kırılma Noktasına Yaklaşıyor

10 Ocak’ta 39.816 dolara kadar gerileyen Bitcoin bu dip seviyenin ardından bir toparlanma gerçekleştirdi. Yaşanan bu toparlanma altcoin piyasalarına da pozitif yansıdı. 13 Ocak itibarıyla 44.260 dolara kadar çıkan BTC, haftanın son gününde yukarı yönlü momentumunu koruyamadı ve 42.000 dolar bandına geriledi. Kripto para analistleri, kısa vadede BTC’nin yönü için anlaşamasalar da uzun vadede bir kırılıma doğru yaklaştığımızı belirtiyorlar. İşte önde gelen kripto para şirketleri ve analistlerinin BTC’ye dair öngörüleri.

Bitcoin Daha Volatil Olabilir

SkyBridge Capital CEO’su Anthony Scaramucci, CNBC’de katıldığı bir yayında Bitcoin’in ilerleyen süreçlerde çok daha volatil olacağını söyledi. Bitcoin 40.000 dolara düştükten sonra dipten satın alım yapmadığını belirten ünlü CEO, ileride daha fazla volatilite beklediğini belirtiyor. Scaramucci daha önceki düşüşlerde, Bitcoin satın alma tavsiyelerinde bulunmuştu, fakat şu an lider kripto paranın görünümü hakkında endişeli görünüyor. Bu endişesine rağmen Scaramucci uzun vadede BTC yatırımcılarının kazançlı çıkacağını ifade etti:

“Bulunduğumuz piyasa koşulları içerisinde (SkyBridge Capital) daha fazla Bitcoin eklemiyor ya da eksiltmiyor. Bence bundan sonra olacak şey daha fazla konsolidasyon. Volatiliteye rağmen uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Bu, erken benimsenen bir teknoloji hikayesi.”

BTC 41.000 Doların Altına Düşmeyebilir

Fenomen kripto para analisti Pentoshi, Bitcoin fiyat grafiğinin 42.000 doların altında yer alan 39.870 doları test etmesinin ardından, yönünü yukarı çevirdiğini belirtiyor. Deneyimli analiste göre, BTC 42.000 doların altını temizlemiş durumda, ancak burayı son bir defa daha test edebilir. Analist bu testin ardından ilk hedefin 43.913 dolarda yer aldığını belirtiyor. Pentoshi’nin analizine göre, BTC’nin bir sonraki hedefi ise 45.000 dolar ile 46.000 dolar bandı aralığında yer alıyor. Fenomen analist, altcoin piyasalarının yönünü belirleyen lider kripto paranın, W formasyonu gösterdiğini vurguluyor.

Waiting for the setups to play out and taking what the market gives in these conditions. 1% doesn’t seem like a lot but it is w/ size. Would like a sweep below 42k for full entry and then look for 45-46 pic.twitter.com/77U8zCYOeE

DecenTrader’a Göre 30.000 Dolar İhtimali Masada

DecenTrader grubu analistleri ise Anthony Scaramucci ve Pentoshi’nin görüşlerinin karma bir biçimine sahip. Decentrader analistleri, aşağı yönlü kalıcı bir BTC fiyat hareketinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyor. DecenTrader grup tarafından 14 Ocak günü yayınlanan bir piyasa raporunda, Bitcoin için 30.000 dolar ile 40.000 dolar aralığında başka bir düşüşün gerçekleşebileceği kabul edildi. Öte yandan orta vadeli fiyat hareketinde yükselişin süreceğinin altı çizildi. Üstelik yayımlanan raporda, düşüşün sonlanacağı tarih de verildi. Raporda, “aralık ayının başından itibaren iki aylık düşüş eğiliminin bozulmaya hazır olduğu” ifade edildi. DecenTrader’ın altcoin ve Bitcoin yatırımcılarını yakından ilgilendiren raporunda BTC’nin bir kırılımın eşiğinde olduğu belirtildi:

“Bizim görüşümüze göre, nihai bir kırılmadan önce 44.000 dolar ile potansiyel olarak 38.000 dolar aralığında değişen bir fiyat hareketi görmemiz gerekebilir. Bu aralıkta yapılacak işlemler, sabırsızca önden koşmaya çalışan herhangi bir trader için daha fazla acıya ve sefalete neden olabilir. Piyasa duyarlılığı daha fazla aşağı yönlü beklentiye dönüştükçe, fonlama oranları yavaş yavaş daha istikrarlı bir şekilde negatif hale geliyor. Bu durum yukarı yönlü bir sıkışma için sağlıklı koşullar sağlıyor. Bitcoin’in mevcut temelleri ve son 2 aydaki düşüş trendinin boyutu ve tutarlılığı göz önüne alındığında, aralık ayında yukarı yönlü bir hareketin eninde sonunda geleceğine inanıyoruz.”

