Bitcoin Hangi Seviyede Destek Bulabilir?

Bitcoin (BTC) 13 Ocak’ta 44.200 dolarda bulunan direnç bölgesinden reddedildi. Fiyat, şu anda bir destek bulmayı deniyor.

Bitcoin Reddedildi

Bitcoin (BTC) 12 Ocak’ta alçalan paralel kanaldan çıkış gerçekleştirdi. Alçalan paralel kanal ise 27 Aralık’tan bu yana varlığını koruyordu. Dolayısıyla kanalın direnç çizgisinin aşılması, düzeltmenin sona erdiğini onayladı.

Buna ek olarak, 13 Ocak’ta 44.500 dolar seviyesinde bir tepe meydana geldi ve daha sonra yeni bir düşüş hareketi başladı. Öte yandan tepe seviye, 0,382 fib. düzeltme seviyesine karşılık geliyor. Bu fib. düzeltme seviyesi ise bir önceki düşüş hareketi esas alınarak hesaplandı.

Ayrıca 45.800 dolar bölgesinde güçlü bir direncin yer aldığı görülüyor. Ancak BTC, bu direnç bölgesine ulaşamadan düşüş sergilemeye başladı. Dolayısıyla fiyat, 44.500 dolar seviyesinden reddedildikten sonra 42.100 dolar bölgesine geriledi. Sonuç olarak, daha önce bir direnci oluşturan 42.100 dolar bölgesinin şu anda destek görevi görmesi bekleniyor.

Fiyat Hareketinin Geleceği

İki saatlik grafiğe bakıldığında, 0,382 fib. düzeltme seviyesi ile 0,5 fib. düzeltme seviyesi aralığında bir destek bölgesinin bulunduğu ve BTC’nin bu bölgede hareket ettiği görülüyor. Buna ek olarak bölge, 42.100 dolar ile 42.650 dolar seviyesi tarafından oluşturuyor ve güçlü bir desteği teşkil ediyor. Dolayısıyla Bitcoin, buradan bir sıçrama gerçekleştirebilir.

Ayrıca 41.500 dolar bölgesinde de bir destek yer alıyor. Bu destek, 0,618 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor ve yatay bir destek bölgesiyle kesişiyor.

Öte yandan günlük grafik, karışık bir görünüm sergiliyor. MACD’de art arda uzun ivme çubuklarının meydana geldiği görülüyor. Uzun ivme çubukları, yukarı doğru muhtemel bir dönüş işareti olarak değerlendirilebilir. Ancak Bitcoin, yutan ayı mumu oluşturdu.

Sonuç itibarıyla günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, yükseliş eğilimi taşıyor. Ancak BTC’nin fiyat hareketine bakıldığında, düşüş işaretleri görülüyor. Bunu durumda trend yönünün geleceği, henüz belirlenemiyor.

Bitcoin İçin Dalga Sayımı Analizi

Uzun vadeli dalga sayımı analizine bakıldığında, iki farklı ihtimal öne çıkıyor. Ancak her senaryoya göre Bitcoin, kısa vadede bir sıçrama gerçekleştirebilir.

İlk senaryo, 69.000 dolardaki rekor seviyeye ulaşılan 10 Kasım’dan bu yana W-X-Y şeklindeki bir düzeltmenin (kırmızı) içinde hareket edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu düzeltici nitelikteki formasyon, BTC’nin kısa süre içinde B alt dalgasını tamamlayacağını ve 45.000 dolar ile 48.000 dolar aralığına doğru sıçrama gerçekleştireceğini öngörüyor. Ancak daha sonra yeni bir düşüş hareketinin başlaması ve formasyonun tamamlanması bekleniyor.

İkinci senaryoya göre Bitcoin, 10 Kasım’dan bu yana A-B-C şeklindeki bir düzeltme (kırmızı) içinde hareket ediyor. Ayrıca fiyat, şu anda A dalgası içinde işlem görüyor.

Bu durumda Bitcoin, ilk senaryoda öngörülen sıçramadan daha büyük bir sıçrama gerçekleştirebilir ve 55.000 dolar civarında bir tepe oluşturabilir. Ancak daha sonra yeni bir düşüş hareketi başlayabilir.