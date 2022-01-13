Bitcoin Fiyatındaki Düzeltme Tamamlanmış Olabilir

Bitcoin (BTC) 10 Ocak’ta dip oluşturdu ancak daha sonra önemli bir oranda değer kazandı. Ayrıca fiyat hareketine bakıldığında, düzeltmenin sona erdiğine ilişkin işaretler görülüyor.

Bitcoin Direnç Çizgisini Aştı

Bitcoin (BTC) 27 Aralık’ta alçalan bir paralel kanal içinde hareket etmeye ve düşüş sergilemeye başladı. Böylece 10 Ocak’ta 39.650 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Ancak dip oluştuktan sonra sıçrama gerçekleştirdi. Bu sıçrama sonucunda BTC, paralel kanalın orta bölgesinde tutunmayı başardı. Öte yandan paralel kanalın orta bölgesi, BTC’nin 4 Aralık’ta ulaştığı dip seviye ile kesişiyordu. Ayrıca bu süreçte, aşağı sarkan uzun bir fitil oluştu. Bu fitil ise alım baskısına ilişkin bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Dahası, 13 Ocak’ta paralel kanalın direnç çizgisinden çıkış gerçekleştiği görülüyor. Dolayısıyla bu fiyat hareketi, kısa vadeli düzeltmenin sona erdiği anlamına geliyor.

En yakın direnç bölgesi, daha önce bir destek görevi gören 45.850 dolarda yer alıyor. Buna ek olarak bölge, 0,5 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor ve yatay bir direnç bölgesiyle kesişiyor.

Teknik Göstergeler Bitcoin Fiyatı İçin Ne Diyor?

Günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergelerde, birçok yükseliş işareti bulunuyor. MACD histograma bakıldığında, çok önemli bir pozitif uyumsuzluğun oluştuğu göze çarpıyor (yeşil ok). Pozitif uyumsuzluk ise genellikle yeni bir yükseliş hareketinin başlayacağına işaret ediyor.

Ayrıca hem Bitcoin fiyatının yükseliş yönlü bir kapanış gerçekleştirmesi hem de art arda uzun ivme çubuklarının meydana gelmesi (yeşil ok), yukarı doğru bir dönüş işareti olarak değerlendirilebilir.

Dalga Sayımı Analizi

Uzun vadeli dalga sayımı analizi, net bir görünüm sergilemiyor. Birçok farklı senaryo, geçerliliğini hala koruyor.

Öte yandan kısa vadeli dalga sayımı analizi, Bitcoin fiyatının rekor seviyeye ulaştıktan sonra değer kaybetmeye başladığını ve bu düşüş hareketini nihayet tamamlandığını gösteriyor (siyah).

Alt dalga sayımı ise kırmızı renk ile belirtildi.

Alçalan paralel kanaldan bir kırılım gerçekleştiği ve muhtemel dördüncü alt dalgada (kırmızı) geri çekilme meydana geldiği için mevcut yükseliş hareketi, dördüncü alt dalganın bir parçasını oluşturmuyor olabilir.

Dolayısıyla en muhtemel senaryoya göre Bitcoin, 39.558 dolar seviyesinde dip oluşturmasının yanı sıra, 10 Ocak’ta dip seviyeye ulaşmış olabilir. Bu durumda düzeltmenin de sona erdiği söylenebilir.

BeInCrypto’da yayımlanan 12 Ocak 2022 tarihli Bitcoin analizini okumak için lütfen buraya tıklayınız.

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