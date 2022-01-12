Bitcoin Dip Seviyeden Çıkış Gerçekleştiriyor

Bitcoin fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyona karşı şahin para politikaları izleyeceği mesajını verdiği 5 Ocak’tan bu yana düşüşünü sürdürüyordu. Ancak 11 Ocak günü FED başkanı Powell, düşük faiz ortamının süreceğini işaret etti. Bu açıklamanın ardından lider kripto para, 42.000 dolarda yer alan desteğini yeniden kazandı. Ancak piyasada aşırı korku durumu hala hakim. Bu sebeple BTC yön belirsizliğini koruyor. Ancak gelen on-chain verileri Bitcoin’in bir dönüm noktasında olduğunu işaret ediyor.

Bitcoin Düşüş Eğilimini Sonlandırabilir

Varlık Bazlı Dormancy Akışı, mevcut piyasa kapitalizasyonunu ve uyku durumunda bulunan hesapların oranını baz alıyor. USD cinsinden ifade edilen bu gösterge, 250.000 doların altında yer alan yeşil alana girdiğinde, BTC fiyatının dip belirlemeye çalıştığı düşünülüyor. Şu an hariç olmak üzere bu alana son 2 yılda yalnızca iki kez ulaşıldı. Daha önce ulaşılan her iki durumda, BTC fiyatının bir makro dibe denk geldiği görüldü. Dormancy Akışı’nı baz alan analist Omkar Godbole, BTC fiyatının şiddetli bir artış göstermesinin oldukça mümkün olduğunu belirtiyor:

Dormancy Flow

“Tarihsel olarak güvenilir bir blockchain göstergesi olan Dormancy, Bitcoin’in son iki ayda değerinin yaklaşık %40’ını kaybettiğini ve düşüş eğiliminin son aşamalarında olabileceğini gösteriyor. Kripto para biriminin mevcut kapitalizasyonu ile uyku halinde bulunan akışın oranı şu anda 250.000 doların altına düştü. Dormancy, işlem gören her bir Bitcoin’in hareketsiz kaldığı ortalama gün sayısını da ifade ediyor. Yani Piyasanın harcama modelinin bir göstergesi durumunda. On-chain veri analitiği firması Glassnode tarafından sağlanan verilerde görüldüğü gibi, 250.000 doların altındaki alan, geçmişte önemli fiyat diplerine işaret etti.”

Bitcoin’in Fiyatı Olması Gereken Değerin Altında

Glassnode 9 Ocak günü yayınladığı en son on-chain analiz raporunda, Dormancy akışından gelen sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti. Glassnode raporunda, Bitcoin fiyatının olması gereken değerinin altında olduğu ifade edildi. Yayımlanan raporda BTC’nin dorminansının (akış değeri) piyasa değerine oranla düşük kaldığı belirtildi:

“Düşük dormansi akış değerleri, gerçekleşen dormansinin yıllık toplamına göre piyasa değerinin düşük olduğu anları gösterir. Bu da Bitcoin’in uygun fiyatlı olduğu anlara işaret eder. Piyasa değeri, herhangi bir zamanda tek bir coinin fiyatı ile çıkarılan toplam coin sayısının çarpılmasıyla hesaplanır. Bitcoin’in piyasa değeri 810 milyar dolara yakın. Bu piyasa değerinde de artış görülmesi bekleniyor.”

Geçmiş Sinyaller Yüksek Doğruluk Gösteriyor

Dormancy Akışı’nın mevcut değeri yeşil alana yeni girdi ve bugün 250.000 dolar seviyesinde yer alıyor. Son 2 yılda yalnızca iki kez yeşil alana ulaşıldı. Daha önce ulaşılan her iki durumda, BTC fiyatının bir makro dibe denk geldiği kayıtlara geçti. Bitcoin, Mart 2020’deki COVID-19 şoku sırasında ilk kez 4.000 dolara gerileyerek bu alana düşmüştü. Bitcoin ikinci kez, Temmuz 2021’de 29.000 dolara düştüğünde bu alana bir daha girdi ve Nisan 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru %55’lik bir düzeltmeyi tamamladı. Bugün Bitcoin 42.000 dolar seviyelerinde ve Dormancy Akışı aynı sinyali veriyor. Kripto para analisti Omkar Godbole, geçmiş sinyalleri baz alarak BTC’nin yeniden yükselebileceğini belirtiyor:

“Seviye korunuyorsa ve gösterge yeşil alandan sekiyorsa, BTC fiyat artışının şiddetli bir şekilde devam etmesi mümkündür. Önceki iki olayda da böyle oldu. Öte yandan gösterge tekrar yükselişe geçmiş olsa da makro faktörler değişiklik yaratabilir. Örneğin ABD aralık ayı ‘Tüketici Fiyat Endeksi’ piyasaya volatilite enjekte edebilir. %7,1’lik beklentiden daha yüksek bir oranın, FED tarafından hızlı bir sıkılaşma olarak okunma ihtimali bulunuyor.”

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