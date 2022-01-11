Bitcoin Balinaları Ne Zaman Devreye Girecek?

Kripto para piyasası 2022 yılına değer kayıpları ile başlarken Bitcoin (BTC) balinaları son aylardaki en hareketsiz günlerini geçiriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, son açıklamalarında kripto para birimlerinin büyük bir çoğunluğunun halktan fon topladığını, bunun için reklam yaptığını ve dolayısı ile ortaya attıkları fikir ne olursa olsun bunların menkul kıymetler yasalarına tabi olmaları gerektiğini iddia etti. Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome H. Powell komite önünde ifade verdi.

Dünya genelinde yatırımcıların büyük bir bölümü Powell’ın ifadesinden önce riskli yatırımlar yerine garanti yatırımlara yönelmeyi tercih ediyor. İfadenin ardından kripto para birimleri için oluşacak tabloya göre Bitcoin balinaları yeninde devreye girebilir.

Bitcoin Balinaları Yıla Hareketsiz Girdi

Bitcoin zincir üstü verilerini inceleyen Sentiment’e göre Bitcoin balinaları yeni yıla nispeten hareketsiz bir giriş yaptı. Balinaların ticaret hacmi ekim ve kasım aylarına göre geride kaldı. Sentiment, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında 100 bin doları aşan günlük transfer miktarının 13 bine gerilediğini iddia etti. Benzer şekilde Ethereum balinalarının da 100 bin doları aşan günlük transferlerinin 9 bine indiği duyuruldu.

Ekim ve kasım aylarında artış gösteren yüklü miktarda Bitcoin alımları daha çok SEC’in Bitcoin strateji ETF’lerine onay vermeye başlamasına bağlanıyor. Ekim ayı başında Bloomberg ETF uzmanları SEC’in bu ürünlere onay vermeye hazırlandığını açıkladı. Bu dönemde yüklü BTC alımları gerçekleşti. Bir süre BTC fiyatı altcoin piyasasını baskılamayı başardı. Ardından SEC’in ETF onayı gelince BTC fiyatı 69 bin dolara kadar yükselerek rekor kırdı.

BTC fiyatı SEC’in ETF onay haberleri öncesi, yani eylülün son haftası, 40 bin dolar seviyesinde hareket ediyordu. Bu tarihten sonra yüklü alımların etkisi 2022 yılının ilk haftasında tamamen erimiş oldu.

Poppe: Aşırı Korku Alım Fırsatı Doğurabilir

Eight Global CEO’su Michael van de Poppe, bugün kişsel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile Bitcoin analizi gerçekleştirdi. Poppe, BTC/USDT fiyat grafiğinin geniş perspektifte omuz-baş-omuz formasyonu gösterdiğini ve kuvvetli bir destek bölgesinde piyasaya yeni girmek isteyen yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu savundu. Analiste göre sosyal medyadaki aşırı korku psikolojiside dipten almayı bekleyen yatırımcılar için önemli bir gösterge olabilir:

“Piyasaya yeni girmek isteyen yatırımcıların takip etmesi gereken bölge 37-40 bin dolar aralığı. Dün sabah BTC fiyatı 39 bin dolar bandına sürüklendi. Bu nedenle dipten alım yapmayı bekleyen yatırımcıların devreye girme ihtimali bulunuyor. BTC için ilk direnç seviyesi 45,800 dolar bandında bulunuyor. Daha önce 30-40 bin dolar bandında gördüğümüz uzun vadeli yatay hareket bu sefer 39-36 bin dolar bandında görülebilir. Destek kaybedilirse BTC fiyatı birçok analistin de düşündüğü gibi 31,500 dolar seviyesine inebilir.”

Poppe, twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda kısa vade yatırımcıları eleştirdi. BTC fiyatının rekor kırdığı bölgede alım yapan yatırımcıların şu anda 30 bin dolardan alım yapmak için beklediğini iddia etti:

“İnsanlar 65 bin dolar seviyesinde daha düşük fiyattan almak istedi. Şimdi fiyat %40 düştü ve insanlar 30 bin dolardan almak istiyor. Bitcoin 30 bin dolara düştüğünde bu sefer 20 bin dolardan almak isteyecekler. Bu nedenle asla doğru pozisyondan alım yapmayacaklar. Çünkü korkuyorlar.”

Çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen bir diğer yatırımcı Lark Davis, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda piyasada oluşan korkunun bir alım fırsatı oluşturduğunu iddia etti. Lark Davis, ünlü yatırımcı Warren Buffett’a göndermede bulunarak şunları söyledi:

“Diğerleri açgözlü olmaya başladığında korkmalısın ve diğerleri korkmaya başladığında açgözlü olmalısın. Warren Buffett’ın bu sözleri kripto para piyasasının şu anda içinde bulunduğu durumu çok iyi tarif ediyor. Korku-açgözlülük endeksinde ibre ona kadar geriledi. Bu gibi durumlarda yatırım yapmak zordur. Ancak gerçekçi olmak gerekirse korku yatırım fırsatı anlamına gelir.”