Binance Coin (BNB) Balinasından Dev Ethereum (ETH) Alımı

Lider altcoin Ethereum yeni günde yatay bir grafik sergiliyor. Salı günü yakaladığı yükseliş trendini dün de devam ettiren ETH yeni günde 3.400 dolar seviyelerini yakalamayı başardı. Yeni günde popüler veri izleme sitelerinden Whale Stats ise önemli bir Ethereum alımı tespit etti. Whale Stats tarafından paylaşılan verilere göre en büyük Binance Coin (BNB) balinalarından biri yeni günde 82 bin adetlik bir ETH alımı gerçekleştirdi. Yapılan alımın 277 milyon dolar büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Ethereum aralık ayında dalgalı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Kasım ve aralık ayı boyunca yaşanan düşüşte diğer altcoinlere göre kayıplarını oldukça sınırlamayı başaran Ethereum, yakın süreçte hızla düşüşe geçmişti. Lider altcoin bu süreçte 2.900 dolar seviyesine kadar gerilemiş ve aylar sonra ilk defa 2.000 dolar seviyelerinde işlem görmüştü.

BNB Balinasından Büyük Alım

Ethereum fiyatındaki bu dalgalı seyir sürerken balinaların yeni alımlar yaptığına yönelik önemli veriler paylaşılmıştı. Yeni günde bu alımlara bir yenisi daha eklendi. Popüler veri izleme sitelerinden Whale Stats tarafından paylaşılan verilere göre, en büyük Binance Coin (BNB) balinalarından birisi yeni günde 82.048 adet ETH alım gerçekleştirdi. Yapılan bu alımın toplam değeri 2277 milyon dolar olurken alım sonrası ETH fiyatında ani bir artış gözlenmedi. Whale Stats’ın sağladığı verilere göre balinanın cüzdanındaki varlıkların toplam değeri 3,2 milyar dolar seviyelerinde. Cüzdandaki Binance Coin (BNB)’lerin değeri ise 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Bir diğer veri izleme sitesi Whale Alert ise yeni günde yapılan büyük alımlarla birlikte önemli miktarlarda Ethereum’un cüzdanlar arasında transfer edildiğin bildirdi. Siteni paylaştığı veriye göre son 24 saat içerisinde sadece anonim Binance cüzdanları arasında 60.000 ETH transfer edildi. Yapılan bu transferlerin değerinin ise 66 milyon dolar olduğu bildiriliyor.

Ethereum Geçilmeyecek

Ethereum fiyatında yakın süreçte yaşanan büyük düşüş sonrası bazı uzmanlar Solana gibi “Ethereum Katili” altcoin projelerinin lider altcoini geçebileceğine yönelik tespitlerde bulunmuştu. Örneğin, dünyanın en büyük bankacılık kuruluşlarından biri olan JP Morgan’ın Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistleri tarafından kaleme alınan raporda, ETH’nin 2022 yılında merkeziyetsiz finans (DeFi) pazarındaki payını kaybetmeye devam edebileceği belirtilmişti. Kripto merkezli hedge fonu şirketlerinden Pantera Capital’in CIO’su Joey Krug ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir röportajda, bu iddialara yanıt vermişti. Krug, Ethereum’dan pazar payı almak için rekabet içerisinde olan ağların, büyük bir yükseliş yakalamasına rağmen Ethereum’un egemenliğini tehdit etmesinin olası olmadığını vurgulamıştı:

“Diğer zincirlerin Ethereum’un merkeziyetsizlik tarafında yapamadığı çok önemli özellikler var. Bunların yeni küresel finansal uzlaşma katmanı olmak için en uygun olup olmadıklarını bilmiyorum.”

Pantera Capital’in CIO’su ayrıca ilerleyen yıllarda dünyadaki finansal işlemlerin çoğunluğunun Ethereum ile ilişkili olabileceği tahmininde bulunmuştu:

“Eğer tarihi 10 ila 20 yıl ileri alırsak, dünyadaki finansal işlemlerin büyük bir bölümünün, belki de yüzde 50’lik kısmının Ethereum ile ilişkili olacak.”

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