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Beşiktaş’tan tarihi skor: 11-0

Beşiktaş 12 Ocak 2022 0 Comment

Ligde A Grubu’nda 5. hafta sona ererken, B Grubu’nda kalan Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor karşılaşması 19 Ocak’ta oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Süper Lig’de haftanın en farklı sonucuna Beşiktaş imza attı.

Siyah-beyazlılar sahasında Kireçburnu’nu 11 golle yendi.

Beşiktaş’ın gollerini 2, 24 ve 39’da Arzu Karabulut, 8′ Gizem Gönültaş, 10 ve 22’de Zeynep Kerimoğlu, 15 ve 27’de Elif Keskin, 26′ Melike Öztürk, 38′ Berna Yeniçeri ve 87’de Cansu Zorba attı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kocaeli Bayan FK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-5

Ataşehir Belediyespor-Hatayspor: 1-0

Fatih Vatanspor-Fenerbahçe: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Altay-1207 Antalyaspor: 0-5

Beşiktaş Vodafone-Kireçburnu: 11-0

B Grubu

Hakkarigücü-Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray Hepsiburada: 2-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-Çaykur Rizespor: 1-2

Trabzonspor-Dudullu: 3-0

ALG Spor-Kayseri Kadın FK: 7-0

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