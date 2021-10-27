Beşiktaş’tan Sonraki Hedefi Avrupa

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, basın mensuplarına gelecekteki hedefleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon henüz 19 yaşındayken Beşiktaş’ın kalesini devralan ve bu sezon gösterdiği performansla da göz dolduran Ersin, Beşiktaş’tan sonra Avrupa’da oynamak istediğini dile getirdi.

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’tan genç kaleci Ersin Destanoğlu basın mensuplarına konuştu.

”Muslera gibi büyük kalecilerin tartışılmaz bir yeteneği var. Mert Günok geldiğinden beri bana çok destek oldu.”

”Gereken performansı gösterdiği sürece milli takıma çağırılacağımı düşünüyorum.”

”Penaltıda analiz yapmak çok önemli. Ben de her maçtan önce rakiplerimi izliyorum, bu sayede kurtardım.”

”Avrupa’da oynama hayalim var ama bu sene takımın başarısına odaklandım.”

”Hatalarımıza rağmen hocamız her zaman arkamızda durdu. Sergen hocanın beni övmesi sonrası gururlandım.”