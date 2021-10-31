Beşiktaş’tan Galatasaray’a gönderme: Adalet herkese lazım!

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor’a 1-0 yenildi. Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, maçta attığı ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golün bir benzerinin bugün Galatasaray maçında atıldığını ve geçerli sayıldığını belirterek, “Adalet herkese lazım” paylaşımında bulundu.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Mehmet Topal’ın topukla attığı golle beraberliği yaklayan ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında kalecinin önündeki Montero’nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz sayılan siyah-beyazlılar, Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısında bulduğu ilk golün fotoğrafını paylaşarak göndermede bulundu. Morutan’ın 45+3. dakikada attığı attığı golde de Nelsson ofsaytta ve kaleci Günay’ın önünde görülüyor.

Beşiktaş, iki pozisyonun görüntülerini “Adalet herkese lazım” mesajıyla paylaştı. İşte o paylaşım:

Kaynak: Haber Global