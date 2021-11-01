Beşiktaş’ta Sporting Maçı Öncesi Bir Sakat Daha

Bu sezon sakatlık sorunlarını bir türlü atlatamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir maça çıkacak. Portekiz’de Sporting Lizbon’un konuğu olacak olan siyah beyazlılarda maç öncesi sakat oyuncular can sıkarken, takımın en önemli oyuncularından biri olan Vida’dan da kötü haber geldi. Hatayspor maçı sonrası ağrılar hisseden Vida’nın yapılan tetkikler sonucunda Sporting maçında forma giyemeyeceği belirlendi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır” denildi.

Vida dışında sakatlıkları bulunan Rosier, N’Koudou, Pjanic ve Batshuayi de kritik maçın kadrosonda yer almıyor.

Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmamasından dolayı kadroda olmayacak.