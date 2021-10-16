Geçtiğimiz haftalarda sakatlıklarla boğuşan ve bu dönemde önemli puanlar kaybeden Beşiktaş’tan bir kötü haber daha. Dün deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş’ta Atiba yeniden sakatlandı. Sakatlıktan yeni dönen Beşiktaş’ın sembol isimlerinden biri olan Atiba’nın tedavisine başlandı.

Beşiktaş son bir kaç haftadır ağır sakatlık problemiyle boğuşuyor. Takımın neredeyse tamamı sakat olan siyah beyazlılarda milli arada iyileşen bazı oyuncular yüzleri güldürmüştü. Ancak dün oynanan Başakşehir maçının ardından siyah beyazlılara üzücü bir haber geldi. Maçın ardından ağrıları olduğunu belirtilen Atiba yeniden sakatlandı.

Atiba’nın Tedavisine Başlandı

Beşiktaş’ın istikrar abidesi futbolcusu Atiba, bu sezon sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. 38 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Atiba, son yıllarda Beşiktaş’ta en çok süre alan oyuncuların başında gelen Atiba, sakatlıktan yeni dönmüş ve Süper Lig’in 9. haftasında oynana Başakşehir maçında sahadaki yerini almıştı. Bu maçın ardından yeniden ağrı hisseden Atiba’nın MR’ı çekildi.

38 yaşındaki deneyimli futbolcuya yapılan tetkikler sonucunda sol uyluk ön adalesinde ödem ve çekme tespit edildi. Tedavisine başlanan Atiba’nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz bilinmiyor. Beşiktaş’ın hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Sporting maçı öncesi alınan bu kötü haber Sergen Yalçın’ı düşündürdü. Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına da 5 eksikle gitmişti. Sakatlıktan dönen Pjanic Sporting maçı öncesi riske edilmezken, Kenan Karaman, N’koudou, N’sakala ve Mehmet Topal ise sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyememişti. Beşiktaş’ta sakatlar kervanına Atiba da eklenmiş oldu.