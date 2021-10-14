Trfutbol.com – Beşiktaş’ta Pjanic, Başakşehir maçında oynamayacak. Yıldız futbolcunun daha sonraki maçlarda forma giymesi bekleniyor. Sakatlığını yeni yeni atlatan Pjanic, dinlendirilip ve Şampiyonlar Ligi’ne hazır hale getirilmesi bekleniyor. Yarın akşam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

21 günde Şampiyonlar Ligi’nde 2 ve Süper Lig’de 4 maç oynayacak olan Beşiktaş’ın yarınki rakibi Medipol Başakşehir. Beşiktaş bu maçtan hemen sonra, Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar için, bu maç fazlasıyla önem taşıyor. Kartal, iddiasını sürdürebilmek için Sporting Lizbon’u yenmek zorunda.

Beşiktaş’ın Kasım ayında milli aradan sonraki rakipleri ise Aytemiz Alanyaspor ve Ajax olacak.

Koronavirüs tedavisi biten ve sağlığına kavuşan Montero; sakatlıkları biten Larin, Atiba, Ghezzal ve Welinton kadroda yer alacak iken, N’Koudou, Pjanic ve Mehmet Topal iyileşme süreci başladı.

Sezon başından beri Vodafone Park’ın zemininden dolayı sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar, Milli arada sorunu çözmek için harekete geçmişti. Lige verilen arada stadın zeminini bakıma alan yönetim, gece-gündüz aralıksız şekilde yenileme çalışması yaptırdı.

Beşiktaş Vodafone Park’ın zeminini daha iyi hale getirmek için harekete geçmişti. Zemin bakıma alınmış aralıksız yenileme çalışması yapılmıştı.

İstanbul’da son günlerdeki yağış da iyileşmeye fayda sağlarken bu hafta maçının deplasmanda oynanacak oluşu da pozitif etki yaratacak. Salı günkü Sporting mücadelesi öncesinde zeminin tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.