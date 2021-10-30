Beşiktaş’ta Kenan Karaman’ın gol orucu sürüyor

Süper Lig’de 11. hafta geride kalırken liderin 7 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta takımdaki 4 forvetten biri olan Kenan Karaman, 13. resmi maçında henüz golle tanışamadı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu ve lider Trabzonspor’un 7 puan gerisine düştü.

Siyah-beyazlılarda Michy Batshuayi’nin sakatlanmasının ardından 24. dakikada oyuna dahil olan Kenan Karaman, 35. dakikada girdiği net gol fırsatından yararlanamadı ve bir maçı daha boş geçti.

Beşiktaş’a sezon başında Almanya 2. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf’dan transfer olan Kenan Karaman, 10’u Süper Lig ve 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere şimdiye dek 13 resmi maçta siyah-beyazlı formayı giydi ancak henüz gol atamadı.

Takımdaki diğer golcülerden Cyle Larin 10 maçta 4 gol, Michy Batshuayi 12 maçta 4 gol, Güven Yalçın ise 7 maçta 3 gol kaydetti.

Kenan Karaman’ın Beşiktaş’la olan sözleşmesi Haziran 2024’te bitecek.

Kaynak: Haber Global