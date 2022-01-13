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Beşiktaş’ta Ceyhun Kazancı’ya yeni görev

Beşiktaş 13 Ocak 2022 0 Comment

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı’nın sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı.

Vodafone Park’taki basın toplantısında konuşan Çebi, kulüpte yapılan yeni atamayı açıkladı.

– Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Ahmet Nur Çebi, İcra Kurulu Üyesi ve Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı‘nın sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

“Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi’nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz.”

– Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ne söyledi?

“Başlangıcı söylenmiş ama devamı getirilmemiş, birçok kulüpte yaşanmış bir proje bu. Tesisleşme önemli bir adım. Türkiye’de oyuncu yetişiyor, var. Önemli olan, onların yollarını doğru zamanda açabilmek. Pazar günü Emirhan İlkhan’la tanıştı Türk futbol camiası. Önemli olan onu hep orada tutabilmek, kaybolan bir yıldız haline getirmemek.

U19 takımımızı biraz ayrı tutacağız. Oraya kıdemle gelinmeyecek. Beşiktaş U19 takımında oynamak kolay değil. Önder hocamız, bu büyük projemizde her daim işin merkezinde olacak.

Sadece altyapı projesi değil yapıyor olduğumuz şeyler. Atletik performans departmanını kuruyoruz. Bu departman, her daim bizimle olacak. Oyuncu izlerken sadece göz değil, işin analiz ve istatistik kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokuyor olacağız. Beşiktaş’ın sokağa atılacak tek bir kuruşu yok.”

– Ceyhun Kazancı kimdir?

Çaykur Rizespor’da Genel Sekreter görevinde bulunan Kazancı’nın istifa ederek Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü görevine getirildi.

Beşiktaş’ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı, 2016 yılından beri Passolig Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Kazancı, 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik isimli şirkette çalışırken, 2012 yılında ise IMG Doğuş’ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı.

Ayrıca Kazancı Asset Sportif’te 1 yıl genel menajer asistanlığı görevini de yürütmüştür.

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