Beşiktaş’ta Batshuayi Sporting Lizbon maçında yok!

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor’a 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Michy Batshuayi, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ın Hatayspor ile oynadığı maçta sağ arka adalesinden sakatlanan Michy Batshuayi, 3 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Sporting deplasmanında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlıların deneyimli teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde de Miralem Pjanic’in Portekiz’de oynamasının çok zor olduğunu söylemişti.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Josef’in durumu ise henüz belli değil.

Kaynak: Haber Global