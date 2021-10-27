Beşiktaş’ın Yıldızı Hırvat Milli Takımına Çağrıldı

Beşiktaş’ın yıldız defans oyuncusu Domagoj Vida, ülkesinin 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlar için Hırvat milli takımına çağırıldı. 32 yaşındaki yıldız stoper, Beşiktaş defansının bel kemiğini oluşturuyor. Milli takımda da defansta güven veren isimlerden olan Vida’nın sakatlığını atlatıp sahalara dönmesiyle birlikte milli formayı da yeniden sırtına takması bekleniyor.

İki galibiyetin Katar’da oynanacak Dünya Kupası’nın kapılarını açacağını aktaran Dalic, “Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Odak noktamız Malta. Ciddi oynamamız gereken kilit bir karşılaşma.” dedi.

Hırvatistan’ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Lille)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta Car (Marsilya), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josip Stanisic (Bayern Münih)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (West Ham), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Torino), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Marko Livaja (Hajduk Split)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nda bulunan Hırvatistan, 11 Kasım’da Malta ve 14 Kasım’da Rusya ile karşılaşacak.