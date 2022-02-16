Beşiktaş’ın Kaderi Batshuayi’ye Bağlandı

Michy Batshuayi Futbol sezonunda bu yıl en fazla gol atan oyuncu oldu. Beşiktaş forması ile çıkmış olduğu deplasmanlarda 4 sayı ile bu başarıyı elde etti. Başarılı oyuncu atmış olduğu golleri üçüncü penaltı noktasından kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ve Batsuayi çıkmış olduğu son maçta, ilk yarıda gösterdiği performansı ile takımına 3 gol ve 1 asistlik kazandırdı.

Belçikalı oyuncu göstermiş olduğu bu başarı ile takımını zirveye taşıdı. Böylelikle oyuncunun bugün çıkacağı maçta da ilk 11’lik kadroda oynayacağı duyuruldu. Bununla birlikte takımın teknik direktörü Önder Karaveli bu konuda bir açıklama yaptı. Ve geçtiğimiz oyunlarda başarı gösteren oyuncusundan, bu akşam da üst üste goller beklediğini dile getirdi.

Beşiktaş Başarılı Oyuncularının Eksikliğini Yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın çıkmış olduğu maçlarda sakatlıklar üst üste yaşandı. Aynı zamanda genç oyuncu Josef’in yanı sıra Rosier sakatlığı da gündeme geldi. Takım Adana Demir Spor ve Göztepe ile çıkmış olduğu karşılaşmalarda eksik oyuncu kadrosu ile mücadele etti. Ve Süper Lig’in 25. haftasında çıkacağı maçlarda Oğuzhan Özyakup’un da bulunmayacağı takımın destekleyicilerini üzdü.

Beşiktaş Bir de Oğuzhan şokunu yaşıyor

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Oğuzhan Özyakup’un geçtiğimiz günlerde çekilen MR sonucu herkesi üzdü. Bu sonuca göre gerilme ve ödem rahatsızlığının bulunduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla tedavisine başlanan başarılı oyuncunun kısa zaman içerisinde sağlığına kavuşacağı dile getirildi. Ayrıca akşam oynanacak olan maçta Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdan Yılmaz’ın kart cezasının olduğu da son dakika açıklamaları arasında yer aldı.

Süper Lig’in 25. Haftasında Beşiktaş Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu deplasmanda Oğuzhan Özyakup sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Göztepe maçında sağ arka adalesinde ağrısı olan tecrübeli oyuncunun maç sonrası yapılan tetkiklerinde gerilme ve ödem tespit edildi. Ve bu sakatlık forma giymesinin önüne geçti.