Başakşehir, 9. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş’ı ağırladı. Her ne kadar bir çok sakat oyuncusu iyileşse de 5 eksikle Başakşehir deplasmanına giden Beşiktaş, sakatlıklarla boğuştuğu bu dönemde 3 puan daha kaybetti.

Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, zorlu Beşiktaş maçında 3 puanı 3 golle kazandı. Sezona kabus gibi başlayan Başakşehir, teknik direktör değişikliği ve ilk maçta gelen Beşiktaş galibiyetiyle moral buldu. Çıkış yakalamak isteyen Başakşehir, bundan sonra galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Başakşehir Son Şampiyonu Devirdi

Son şampiyon Beşiktaş, 9. haftanın açılış maçında Başakşehir’e konuk oldu. Son haftalarda çok ciddi puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, 3 puan için geldiği Başakşehir deplasmanında da 3 puan bıraktı. Aykut Kocaman’ın ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu açısından iyi bir başlangıç yapmak adına büyük önem taşıyan maçta gelen galibiyet ise Emre Belözoğlu için büyük moral oldu.

Başakşehir Beşiktaş karşılaşasına her iki takım da temkinli başladı. İki takımın da daha çok gol yememek üstüne bir taktik belirlediği maçın ilk tehlikeli atağı 24. dakikada Başakşehir’den geldi. Ceza sahasının sağ çaprazından kaleyi düşünen Berkay, topu az fakla auta attı. Hemen bu pozisyonun dönüşünde Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Sol kanattan Rıdvan’ın ortasında Güven topa dokunamadı ama defanstan seken top tehlike yarattı.

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Stefano Okaka topu ağlarla buluşturdu. Edin Visca’nın ceza sahası dışından vurduğu top, kaleci Mert Günok’tan döndü. Dönen topu 40. dakikada Okaka tamamladı ve Başakşehir’i öne geçirdi. Sakin geçen ilk yarı Başakşehir’in üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarıda ise tam tersi bir maç izledik. Beşiktaş’ın 3 oyuncu değişikliği ile başladığı maç oldukça hareketli geçti. Larin, Necip ve Teixeira’nın oyuna giymesiyle topa daha fazla hakim olan Beşiktaş, beraberlik golünü aramaya başladı. Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, Volkan Babacan’ın büyük hatasıyla golü buldu. Topu uzaklaştırmaya çalışan Volkan, topu Teixeira’ya kaptırdı. Ceza sahasının dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Teixeira, 59. dakikada takımına beraberliği getirdi.

Ardından Beşiktaş baskılı oyununu sürdürdü. Galibiyet golünü arayan siyah beyazlılar, atak sırasında kaptırdıkları bir topla bir anda kalesinde tehlikeli bir pozisyon gördü. Başakşehir’in en golcü ismi olan Okaka, sağ kanattan Fredrik Gulbrandsen’in ortasında 83. dakikada yeniden Başakşehir’i öne geçiren golü attı. Golün hemen 2 dakika sonrasında bu kez sahneye çıkan isim 2. golün asistini yapan Gulbrandsen oldu. 85. dakikada Başakşehir 3. golü buldu.

Maçın sonuna 6 duraklama dakikası eklendi. 90. dakikadan çıkılırken, ceza sahası içinde Başakşehir’li bir oyuncunun elle oynadığı pozisyonda maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk etapta pozisyonu devam ettirdi. Yapılan VAR incelemesiyle penaltı olduğuna karar verilen pozisyonda topun başına Beşiktaş’ın golcüsü Batshuayi geldi. Dakikalar 90+1’i gösterirken topu ağlarla buluşturan Batshuayi, skoru 3-2’ye getirdi. Beşiktaş Beraberlik golünü arasa da maç bu skorla tamamlandı.

Basaksehir Okaka İle Galibiyete Yürüdü

Başakşehir’in bu sezon en golcü ismi olan Okaka, Beşiktaş maçında da attığı 2 golle yıldızlaşan isim oldu. Takımının ilk 2 golünü kaydeden Okaka, galibiyette büyük rol oynadı. Geçen Sezon İtalya Seri A takımlarından Udinese forması giyen ve 4 gol kaydeden Okaka, Başakşehir formasıyla Süper Lig’de 9. haftada 6 gole ulaştı. Okaka, Başakşehir’in iç sahada attığı 8 golün 6’sını kaydeden oyuncu oldu.