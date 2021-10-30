Beşiktaş Yorgunluğunun Bedelini Ödüyor

Türkiye’nin en ünlü yorumcularından biri olan Rıdvan Dilmen, Hatayspor deplasmanında mağlup olan Beşiktaş hakkında konuştu. Bu sezon istikrar yakalayamayan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş’ın bu performansını yorgunluğa bağlayan Dilmen, takımın fiziksel ve ruhsal olarak ciddi manada yorgun olduğunu söyledi.

Beşiktaş bu sezon oldukça istikrarsız sonuçlara imza atıyor. Evinde henüz mağlup olmayan siyah beyazlılar, deplasmanda ise sadece 1 maç kazanabildi. Hem ligde hem de Şampiyonlar Liginde mücadele eden kara kartal, Avrupa’daki maçlarının hepsini de kaybetti. Geçen sezonun şampiyonu beşiktaş, bir kaç hafta önce yaşadığı sakatlık sorunlarının etkilerini hala üzerinden atamamışa benziyor. Bu dönemde alınan kötü sonuçlar oyuncuları mental olarak olumsuz etkilerken, yoğun maç temposu da fiziki manada yorgunluğa neden oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de programında bu konuya değindi.

Atakaş Hatayspor takımı ile ilgili Dilmen, “Ömer hoca yenilikçi bir teknik adam. Kadrosunu yenilemiş olmasına rağmen başarılı. Çok disiplinli bir takımı var” ifadelerini kullandı.

Deneyimli yorumcu Beşiktaş cephesiyle ilgili ise, “Teixeira’nın takıma gelmesi oyun sisteminde değişime neden oldu. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş hızı düştü ve çok top kaybı yapılmaya başlandı. Batshuayi’de fizik olarak gözle görülür bir geriye gidiş vardı ve o yorgunluk bir yerde patlayacaktı.” dedi.