Beşiktaş-Trabzonspor maçı canlı izle beIN Sports 1 şifresiz canlı maç izle bedava link Bjk Ts

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Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle

Bu sezon Şampiyonlar Lig’inde istediğini bulamayan Beşiktaş, son olarak Sporting deplasmanından da 4-0’lık mağlubiyet ile ayrıldı. Alınan bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Lig’i hatta Avrupa defteri bu sezon için kapanmış oldu. Artık lige döndüler ve tüm konsantrasyonlarını buraya verecekler. Şimdi lider Trabzonspor ile karşılaşacaklar ve aradaki puan farkını kapatmaları için ellerinde bir fırsat bulunuyor. Her ne kadar önemli eksiklikleri bulunsa da bu mücadeleyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu sezon Vodafone Arena’da oynadıkları müsabakalara baktığımızda; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Valentin Rosieer, Hasic ve Batshuayi’nin sakatlıkları bulunuyor.

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Ligde 11 hafta geride kalırken yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, topladığı 27 puan ile Hatayspor’un 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Son olarak Çaykur Rizespor’u 2-1 yendiler ve ligde üst üste 4. galibiyetlerini aldılar. Fakat Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında ilk haftalarda gördüğümüz fırtına gibi esen Trabzonspor’u göremediğimizi açıkça belirtmek isterim. Şimdi Beşiktaş deplasmanına konuk olacaklar ve buradan ilk hedeflerinin yenilmeden ayrılmak olacağını düşünüyorum. Beşiktaş’ında son haftalarda düşen performansını düşündüğümüzde bunu yapacak güçlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu sezon ligde dış saha maçlarına baktığımızda; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Bruno Peres ve Gervinho’nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini belirtmeden geçmeyelim.

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Beşiktaş evinde kazanmak için oynayacak. Trabzonspor’da hızlı hücuma çıkabiliyor. Her iki takımında fileleri havalandırdıkları, skora katkı verdikleri bir mücadele izleriz.