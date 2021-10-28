Beşiktaş Süper Kupa’yı da Alarak Seriyi Tamamlamak İstiyor

Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen “Süper Lig’in En İyileri” ödül törenine katılan Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, törende bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş, Türkiye Kupasını da müzesine götürmeyi başarmıştı. Süper Kupayı da alarak üç kupanın birden sahibi olmak istediklerini dile getiren Çebi, muhteşem geçen sezonu tam manasıyla noktalayacaklarını söyledi.

Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen “Süper Lig’in En İyileri” ödül töreni gerçekleştirildi.

Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaşlı futbolcular Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin ile davetliler katıldı.

Törende “Yılın kulüp başkanı” ödülünü alan Ahmet Nur Çebi, “Geçtiğimiz sezon başında medyanın ‘Beşiktaş 4’üncü, 5’inci olur söylemleri takımı ateşledi. Bu sene de tam tersini yaptınız. Başarı maçlar sahada oynandıktan sonra alınan sonuçlarla realize olur. Başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini kabul etmiyorum. Emek vereceğiz. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı, pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen alınmış olmasıydı. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah. İçinde bulunduğumuz şartlara göre oldukça başarılı bir sezon geçirdik. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bize başarısız olacak diyen medyaya teşekkür ediyorum. Her şey bir ekip işidir. İnşallah bu sene de şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Pandemi için de herkese aşı olun kardeşim diyorum.” ifadelerini kullandı.

“Serdar Tatlı Beyefendi bunun açıklamasını yapacaktır”

Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı’nın istifasıyla ilgili gelen bir soruyu ise “MHK Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliğinin hemfikir olduğu bir konu var, ne Ali ne Veli diyoruz, sistemde hata var, sistemi açık hale getirelim. Değerlendirmeler herkesin gözü önünde olsun. Gizli oynayalım demiyoruz, stadı kapatmıyoruz, o zaman MHK’nin şeffaf olmasını istemek en temel hakkımız. İstifayla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Biz böyle bir talepte bulunmadık Kulüpler Birliği olarak. ‘Sistem değişsin.’ dedik, bu talebin üzerine istifa geldiğini gördük. Serdar Tatlı Beyefendi bunun açıklamasını yapacaktır. Hiç kimse kendisine haksızlık yapılmasını kabul etmiyor. Biz Beşiktaş olarak başkasına da haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz. Hata belki bilerek yapılmıyor ama hata yapmaya da hakkınız yok. Hakemlik zor müessese, çıkıp başarıyla mücadele edeceksiniz.” şeklinde yanıtladı.

Emre Kocadağ: Bu ödülü hak ettiğimizi düşünüyorum

Törende, Beşiktaş adına ‘Yılın Takımı’ ödülünü teslim alan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, camia olarak bu ödülü hak ettiklerini söyledi:

“Mütevazı bir bütçeyle, takımla amacımız ‘takım’ olabilmekti. Kelime anlamıyla en iyi ‘takım’ olabildi ve şampiyon olamasa bile böyleydi bana göre… Bu sebeple ödülü hak ettiğimizi düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum.”

Başkanımızla her zamanki gibi fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kendisi, kulübü demokratik bir yapıda yönetmeyi seviyor. Herkesin fikrine değer verdiği gibi bizim de fikirlerimize değer veriyor. İsimler önemli değil. Önemli olan kulübün bir şeyler yapıyor olması.”