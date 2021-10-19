Beşiktaş Sporting Lizbon maçı canlı izle kaçak Exxen canlı maç izle şifresiz BJK Lizbon

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Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 Salı günü saat 19:45’te başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Temsilcimiz Beşiktaş, grupta oynadığı 2 karşılaşmada henüz puan almayı başaramadı. Grubun ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 kaybeden Siyah Beyazlılar, grubun 2. Maçında ise Ajax’a deplasmanda 2-0 kaybetmişti. İlk 2 maçta puan alamayan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 3. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ise Süper Lig’de Başakşehir’e 3-2 kaybeden Beşiktaş’ta moraller bozuk. Bu hafta Sporting Lizbon’u konuk edecek Beşiktaş’ı zor bir 90 dakika bekliyor. Maç öncesinde Beşiktaş’ta Kenan Karaman, Pjanic, Nkoudou ve Mehmet Topal’ın sakatlıkları bulunuyor.

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Sporting Lizbon, grubun son sırasında yer alıyor. Grupta oynadıkları ilk 2 maçta puan almayı başaramadılar. İlk maçta Ajax’a iç sahada 5-0 kaybeden Portekiz temsilcisi, grubun 2. Maçında ise Borussia Dortmund’a 1-0 mağlup oldu. Portekiz Liga NOS’da ise sezona iyi başlayan Ruben Amorim’in öğrencileri, ilk 8 haftada mağlubiyet yaşamadı. Geçtiğimiz hafta Arouca deplasmanında 2-1 kazanan Sporting Lizbon, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Bu hafta Beşiktaş’a konuk olacak Sporting Lizbon takımında Pedro Porro’nun sakatlığı bulunuyor.

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Beşiktaş için mevcut tabloda ilk 2 şansı düşük gibi görünüyor. Ancak siyah-beyazlı takımın pes etmesini gerektirecek bir durum yok. Sporting ile üst üste oynanacak iki mücadele temsilcimizin gruptaki yeri ile ilgili fazlasıyla belirleyici olacak. Sergen Yalçın’ın takımı İstanbul’da mutlaka skor üretecektir. Ancak 3-4-3 sistemiyle oynayan Sporting, Beşiktaş’a eşleşme problemleri çıkarabilir. Konuk ekibin özellikle kanatlardan üretkenlik gösterebileceğini düşünüyorum. Taraf bahsinden kaçınıp KG Var seçeneğine yönelmek bana daha garanti görünüyor.

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2 takımda grupta geride bıraktıkları maçlarından puansız ayrıldı. Hem ilk 2 yarışının içinde olmak hem de en kötü ihtimalle üçüncülük mücadelesinde bir adım önde geçmek için sahaya kazanmak için çıkacaklardır. Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen 2 takımın maçında karşılıklı goller izleyeceğimizi tahmin ediyorum.

Temsilcimiz Beşiktaş için grubun en kritik maçı. Keza aynı durum Sporting Lizbon için de geçerli. Grup 3.’lüğü mücadelesinde belki de en kritik viraj. Beşiktaş’ta Nsakala ve özellikle de Pjanic’in oynayacak duruma gelmesi ibreyi bize çeviriyor. Alex’in de 11 başlaması bekleniyor.