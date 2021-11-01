Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Yine Eksik

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, salı günü oynayacağı Sporting Lizbon maçı için Portekiz’e gitti. Bu zamana kadar oynadığı tüm maçları kaybeden ve mağlubiyette yaşanan sakatlık sıkıntısının büyük etkisi olan siyah beyazlılar, yine önemli eksiklerle Sporting karşısında olacak. Beşiktaş’ın Sporting Lizbon maçının kadrosuna almadı 5 oyuncu da ideal 11’de oynayan oyuncular.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e konuk olacak Beşiktaş’ın maç kafilesi belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün açıkladığı listede şu futbolcular yer aldı: Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira

BEŞİKTAŞ’TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N’Koudou’nun yanı sıra Hatayspor maçında sol arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi sebebiyle Hırvat stoper Domagoj Vida da tedbir amaçlı olarak kadroda yer almadı.