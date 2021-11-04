Beşiktaş Sadece Turu Değil 11 Milyon Euro’yu da Kaçırdı

Beşiktaş dün akşam oynadığı Sporting Lizbon maçından da ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu güne kadar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4 maç oynayan kara kartal bu maçların hiç birinde puan alamadı. Böylelikle Avrupa Kupalarına veda eden temsilcimiz, galip gelmesi durumunda alacağı 11 milyon 200 bin euroyu da rakiplerine kaptırmış oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her galibiyet için 2.8 milyon beraberlik için ise takımlara 930 bin euro para ödüyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, dün akşam Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’a konuk oldu. Bundan önce oynadığı 3 maçta olduğu gibi Sporting’e de mağlup olan siyah beyazlılar, 1 puan dahi alamadı. Grup aşamasında 2 maçı kalan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda da Borussia Dortmund ve Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi, kulüpler için de ciddi bir gelir kapısı konumunda. Özellikle Türk kulüpleri için Şampiyonlar Ligi gelirleri oldukça değerli. Grup aşamasında galip gelen her takıma UEFA tarafından 2,8 milyon euro ödeniyor. Beraberliğin maddi karşılığı ise tam 930 bin euro.

Ülkemizi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş artık Avrupa Kupalarında yoluna devam etme umutlarını kaybetti. Ancak yitip giden sadece umutlar olmadı. Beşiktaş grup aşamasında bu güne kadar kazanması muhtemel tam 11.2 milyon euroyu da kaybetmiş oldu.