Beşiktaş Portekiz’de farklı kaybetti

Beşiktaş, Sporting’e konuk oldu. Jose Alvalade Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Sergei Karasev yönetti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubunda oynadığı dördüncü maçını da kaybederek puansız olarak son sırada kaldı. Siyah beyazlı ekip bu sonuçla Devler Ligi’ne de veda etmiş oldu.

Beşiktaş kalan iki maçını da kazanarak UEFA Avrupa Ligi için mücadelesini sürdürecek.

Goller

31. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Pedro Goncalves takımını 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada yine sahneye çıkan Pedro Goncalves kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Paulinho, 41. dakikada farkı 3’e çıkaran golü ağlarla buluşturdu. 56. dakikada Pablo Sarabia farkı 4’e çıkardı.

90. dakikada Beşiktaş’ta Josef de Souza ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Portekiz deplasmanında da Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve iki galibiyetini de Beşiktaş karşısında alan Sporting Lizbon 6 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise Ajax deplasmanda Borussia Dortmund’u 3-1 yendi. Ajax 12 puanla grup birinci sırada yer alırken, 6 puanda kalan Borussia Dortmund ise averajla ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş grubun beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te Ajax’ı konuk edecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Sarabia’nın arka direğe çıkarttığı topa Paulinho vuruşunu yaptı. Top direkten döndü.

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Sarabia bir kez daha topu arka direğe kesti. Pedro Goncalves bu topa dokundu. Ersin ayağıyla müdahale ederek golü önledi.

12. dakikada Pedro Goncalves’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Coates kafayı vurdu. Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

14. dakikada Necip’in sağ kanattan ortasında Josef topu indirdi. Ceza sahasının sol çaprazında topu Larin önünde buldu. Larin’in dönerek vuruşunda Adan gole izin vermedi.

23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Esgaio’nun vuruşunda siyah beyazlı defans oyuncuları yatarak topu bloke etti ve pozisyonu engelledi.

[Fotoğraf: Reuters]

27. dakikada Portekiz takımının ceza sahası yayının üzerinden Atiba Hutchinson’un vuruşunda kaleci Adan önüne gelen topu rahat kurtardı.

28. dakikada Ghezzal’in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Larin, sağ çaprazdan dar açıdan vuruşunu yaptı. Top kaleye paralel gitti.

PENALTI – 29. dakikada savunmanın arkasına atılan topa Nunes hareketlendi. Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL – 31. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Goncalves topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL – 38. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Pedro Goncalves, vuruş açısını yaratıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 2-0

GOL – 41. dakikada Paulinho ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı ve topu direk dibinden ağlara yolladı. 3-0

[Fotoğraf: Reuters]

Karşılaşmanın ilk yarısını Sporting Lizbon 3-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Sarabia’nın sol kanattan ortasında kaleye yönelen top üst direkten döndü.

55. dakikada Sarabia’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top Sportingli oyuncuların önünde kaldı. Kaleye çekilen şutta Ersin gole izin vermedi.

GOL – 56. dakikada sol kanattan Matheus Reis’in ön direğe kestiği topu Welinton kesti. Seken top Sarabia’nın önünde kaldı. Sarabia da topu boş kaleye gönderdi. 4-0

[Fotoğraf: AA]

70. dakikada sağ kanattan Necip’in ortasında Can topu arka direğe çıkarttı. Ghezzal yakın mesafeden kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.

77. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Cabral’in geriye çıkarttığı topa Bragança vuruşunu yaptı. Top yakın direğin yanından dışarıya gitti.

80 dakikada Kenan Karaman’ın rakip kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda ceza sahasının dışından vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

85. dakikada gelen uzun pasla topla buluşan Nuno Santos’un ceza sahasına girerek vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

KIRMIZI KART – 90. dakikada Josef orta alanda yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmayı Sporting Lizbon 4-0 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin.

Sporting Lizbon: Antonio Adan, Matheus Nunes (Dk. 60 Daniel Bragança), Zou Feddal, Sebastian Coates, Gonçalo Inacio, Joao Palhinha, Matheus Reis (Dk. 72 Ruben Vinagre), Pablo Sarabia, Pedro Porro (Dk. 17 Ricardo Esgaio), Pedro Goncalves (Dk. 73 Jovane Cabral), Paulinho (Dk. 60 Nuno Santos).

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero (Dk. 46 Alex Teixeira), Welinton, Josef de Souza, Atiba Hutchinson (Dk. 61Salih Uçan), Mehmet Topal, Rachid Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Necip Uysal, Cyle Larin (Dk. 61 Can Bozdogan (Dk. 83 Oğuzhan Özyakup), Kenan Karaman.

Goller: Dk. 29 (penaltıdan), Dk. 38 Pedro Goncalves, Dk. 41 Paulinho, Dk. 56 Pablo Sarabia (Sporting Lizbon)

Sarı kartlar: Dk. 50 Josef de Souza, Dk. 51 Cyle Larin (Beşiktaş)

Kımızı kart: Dk. 90 Josef de Souza (Beşiktaş)