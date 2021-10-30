Beşiktaş Maçı Öncesi Trabzonspor’da Eksikler Çoğaldı

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ve Süper Lig’in şu anki lideri Trabzonspor önümüzdeki hafta kozlarını paylaşacak. Namağlup unvanıyla birlikte liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor için bu karşılaşma, şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biri olacak. Ancak Trabzonspor’da bu önemli maç öncesi bazı oyuncuların sakatlanması ve cezalı duruma düşmesi can sıktı.

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon bir kaç maçta tökezlese de son haftalarda yeniden toparlandı ve galibiyetler almaya başladı. Trabzonspor ise müthiş çıkışını sürdürüyor. Sezonun 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında da galip gelen Trabzonspor’un bu sezon bileğini bükebilen olmadı. Geride kalan 11 haftada hiç mağlup olmayan bordo mavililer, önümüzdeki hafta oldukça zorlu bir deplasmana gidecek. Zor günler geçirmesine karşın Vodafone Park’ta inanılmaz bir performans sergileyen Beşiktaş da kendi evinde henüz yenilgi yüzü görmedi.

Sezonun 12. haftasında Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Trabzonspor’da bu önemli maç öncesinde yaşanan bazı talihsizlikler can sıktı. Bordo mavililer sadece Çaykur Rizespor maçında ideal 11’inden önemli 2 oyuncusunu kaybetti. Sakatlanan Gervinho ile kart cezalısı durumuna düşen Edgar le, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor maçının 21. dakikasında sarı kart gören Edgar Ie, Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor’un Beşiktaş’a konuk olacağı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Yine Çaykur Rizespor maçının henüz 12. dakikasında sakatlanan ve hastanede tedavi altına alınan Gervinho’nun da durumu oldukça ciddi. Yapılan tetkikler sonucunda 34 yaşındaki tecrübeli oyuncusun sağ ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı. Gervinho’nun bu ciddi sakatlıkla birlikte sezonu kapattığı söyleniyor. Dolayısıyla Fildişili oyuncu Beşiktaş karşısında sahada olamayacak.