Beşiktaş Maçı Oldukça Zor Olacak

Sezonun en iyi başlangıçlarından birini yapan, geçtiğimiz sezon da Süper Lig’e yeni çıkmış olmasına karşın oldukça başarılı bir sezon geçiren Hatayspor, sezonun 11. haftasında son şampiyon Beşiktaş’ı ağırlayacak. Geçen sezon şampiyonluk yarışının kızıştığı son haftalarda Beşiktaş ile karşılaşan ve 7-0 gibi ağır bir mağlubiyet alan Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, bu maçın da oldukça zor olacağını söyledi.

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına değinen Erdoğan karşılaşmanın zor geçeceğini söyledi.

“Beşiktaş maçı, zor bir maç olacak. Beşiktaş hem kadro kalitesi hem de oynadığı futbol açısından Trabzonspor ile beraber ligin en iyi takımı. Dün de derbide ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösterdiler. Biz de ev sahibi avantajımızı kullanmak istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor.”

Milli Takım’ın teknik direktör tercihi ile ilgili sorulan soruya ise Ömer Erdoğan “Kuntz’un başarılı olacağını düşünüyorum. Yerli ya da yabancı olarak değerlendirmek doğru değil. Kuntz’u uzun zamandır takip ediyorum, çok başarılı ilerliyor.” şeklinde cevap verdi.