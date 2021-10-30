Beşiktaş, Hatay’da kaybetti! Liderin 7 puan gerisine düştü

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor’a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 galip tamamlarken, Hatayspor’a 3 puanı getiren golü 6. dakikada Lobjanidze kaydetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor 23 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 20 puanda kalarak lider Trabzonspor’un 7 puan gerisine düştü.

Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’la karşılaşacak, Hatayspor ise Adana Demirspor’a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1′ Hakem Cüneyt Çakır’ın ilk düdüğüyle karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

6′ Hatayspor’da Ribeiro, Vida’nın Teixeira’ya gönderdiği pasta araya girdi ve topu Diouf’a bıraktı. Diouf da topu bekletmeden solundaki El Kaabi’ye gönderdi. El Kaabi topla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Ersin’den seken top tekrar El Kaabi’ye çarparak kaleye yöneldi, Lobjanidze çizgi üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

12′ Hatayspor’da Boudjemaa’nın ceza sahası dışından çektiği şutta top auta çıktı.

14′ Beşiktaş’ta Atiba’nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Munir topu rahat bir şekilde kontrol etti.

24′ Beşiktaş’ta Batshuayi sakatlandı ve oyuna devam edemiyor, yerine giren isim Kenan Karaman.

27′ Beşiktaş’ta Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü.

31′ Beşiktaş’ta Ghezzal’ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı yaptığı orta-şut karışımı vuruşta Munir topu güçlükle kornere çeldi.

35′ Beşiktaş’ta Kenan, Larin’le girdiği verkaç sonrasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şut çekmekte gecikti, top araya giren Hatayspor savunmasından sekerek kornere çıktı.

45′ Beşiktaş’ta Teixeira sarı kart gördü.

45+5′ Hatayspor’da Traore, ceza sahası sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya durumda topu auta gönderdi.

Karşılaşmada ilk yarı Hatayspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46′ Karşılaşmanın ikinci yarısına Hatayspor başladı.

50′ Beşiktaş’ta Kenan’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasında Munir topu elinden kaçırdı. Ghezzal’ın almak istediği topu Munir önce davranarak kontrol etmeyi başardı.

52′ Beşiktaş’ta Rosier’in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.

62′ Hatayspor’da Adekugbe’nin ceza sahası dışından çektiği şutta top Rosier’den sekerek kornere çıktı.

67′ Beşiktaş’ta sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Teixeira topa kafayı vurdu, Munir köşeye giden topu güçlükle çıkardı.

68′ Beşiktaş’ta Atiba ve Necip yerini Mehmet Topal ve Salih Uçan’a bıraktı.

73′ Beşiktaş’ta Mehmet Topal, kaleye sırtı dönük şekilde topuğuyla topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinde pozisyonda ofsayt tespit edildi, gol geçerlilik kazanmadı.

80′ Hatayspor’da Boudjemaa, Larin’e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

82′ Beşiktaş’ta Güven ve Gökhan, Ghezzal ve Teixeira’nın yerine oyuna dahil oldular.

90+4′ Hatayspor’da Kamara savunma arkasına atılan pasta kaleciyle karşıya durumda aşırtma bir vuruş yaptı, top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşma sona erdi, Hatayspor mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.

Kaynak: Haber Global