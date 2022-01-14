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Beşiktaş Gaziantep FK’yı konuk edecek

Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçın sadece 1’ini kazanabilen Beşiktaş, taraftarları önünde galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1’den naklen takip edebilirsiniz…

Gaziantep Futbol Kulübü ise, bu sezon sahasında gösterdiği başarılı grafikle dikkat çekiyor. Ancak Güney ekibi, deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Erol Bulut’un öğrencileri, 10 dış saha maçında 1 kez kazandı, 2 maçı ise beraberlikle tamamladı. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep’te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.