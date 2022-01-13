Beşiktaş Gaziantep FK’yi konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü Gaziantep FK’yi ağırlayacak.

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Son 4 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Söz konusu dönemde Göztepe’yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor’a ise 1-0 mağlup oldu.

Önder Karaveli takımın başında olacak

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.

Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak.

Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.

Ghezzal, Oğuzhan, Salih ve Serdar hazır

COVID-19 vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Gaziantep FK maçı için hazır duruma geldi.

Bu oyuncular görev verilmesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Test sonuçları pozitif çıkan Miralem Pjanic ve diğer oyuncuların durumu ise bugün yapılacak testler sonrası netlik kazanacak.

Vida ve Montero cezalı

Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan maçta sarı kart gören Vida, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

Çaykur Rizespor karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Montero da cezasını karşılaşmada çekecek.

Oğuzhan ve Larin sınırda

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

Rakibine karşı zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

2019-2020’de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK’ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul’da rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep’te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Gaziantep FK’de 5 futbolcunun durumu belli olacak

Geride kalan 20 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 31 puanla 7. sırada yer alıyor. Gaziantep FK’de Beşiktaş maçı öncesinde kadro belirsizliği sürüyor.

Ülkesinin milli takımında bulunan Caulker’ın kadroda yer alamayacağı maç öncesinde, geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 5 futbolcunun son durumu ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

5 haftalık çıkış

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son 5 haftadır yükselen bir grafik çizdi. Ligin 15. haftasında Göztepe’ye deplasmanda 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda evinde Fenerbahçe’yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1, Çaykur Rizespor’u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük’ü de 3-1 yendi.

Gaziantep ekibi, bu süreçte Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasman karnesi kötü

Bu sezon 20 haftalık bölümde, iç saha performansında ligin en iyisi olarak dikkati çeken Gaziantep FK’nin dış saha performansı ise taraftarını üzüyor.

İç sahada 26 puan alan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda sadece 5 puanın sahibi oldu.

Deplasmandaki tek galibiyetini ilk yarının son karşılaşması olan Çaykur Rizespor’a karşı elde eden Gaziantep FK, daha önceki sezonlarda Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı.

Gaziantep ekibi, Beşiktaş’a karşı iç sahada yaptığı 3 maçtan 7 puan toplarken, 2 deplasman maçında da puan alamadı.