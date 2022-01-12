Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı izle şifresiz bein sport 14 Ocak 2021

Spor Toto Süper Lig‘de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş evinde, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele 14 Ocak 2021 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak ve Bein Sport 1 kanalında ekranlara gelecek.

Beşiktaş 16 Maçtır Gol Yiyor

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanından 2-2’lik beraberlik ile döndü. Rakibi karşısında 2 kez öne geçmeyi başaran Siyah Beyazlılar, skor üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Süper Lig’de son 2 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışının da iyice uzağında kaldı. Lider Trabzonspor’un 20 puan gerisine düştüler. Vodafone Park’ta oynadığı son karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan Beşiktaş, Kayserispor’u 4-2, Göztepe’yi ise 2-1 ile geçmişti. Bu hafta ise iç sahada, Gaziantep FK’yı konuk edecekler. Süper Lig’de üst üste 16 maçtır kalesini gole kapatamayan Beşiktaş’ta savunma alarm veriyor. Maç öncesinde Beşiktaş’ta Domogoj Vida ve Francisco Montero kart cezalısı. Umut Meraş, Mert Günok ve Kevin Nkoudou ise sakat olan isimler.

Beşiktaş’ın muhtemel kadrosu: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Serdar Saatçi Wellinton Silva, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Josef De Souza, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Mitcy Batshuayi

Gaziantep FK Sürpriz Peşinde

Gaziantep FK, bu sezon iç sahada çok etkili bir performans gösteriyor. Geçen hafta iç sahada konuk ettikleri Fatih Karagümrük’ü 3-1 ile geçmeyi başardılar. İç sahada gösterdikleri performansı, ne yazık ki deplasman maçlarına yansıtamıyorlar. Süper Lig’de bu sezon deplasmanda tek galibiyet alabildiler. 2 hafta önce Çaykur Rizespor deplasmanında tek golle 1-0 kazanan Erol Bulut’un ekibi, ilk kez deplasmanda 3 puan sevinci yaşadı. Geride kalan 20 haftada 31 puan toplayan Gaziantep FK, ilk 4 umutlarını sürdürüyor. Bu hafta Beşiktaş’a konuk olacak Gaziantep FK’da önemli bir eksik olmadığını belirtelim.

Gaziantep FK’nın muhtemel kadrosu: Günay Güvenç , Stelios Kitsiou, Alin Tosca, Steven Caulker, Djilibodji, Alexandru Maxim, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muhammet Demir, Joao Figueiredo

Beşiktaş Gaziantep FK maçı canlı izle

Beşiktaş, son haftalarda kalesini gole kapatamıyor. Süper Lig’de üst üste 16 maçtır gol yiyorlar. Üstelik bugün savunmadan 2 isimde kart cezalısı. Gaziantep FK’dan kesinlikle gol bekliyorum. Vodafone Park’ta bol gol izleriz. İki takımda skor üretir.