Beşiktaş Galibiyeti Hatırladı

Beşiktaş evinde ağırladığı Altay maçında galibiyeti hatırladı. Uzun süredir kazanamayan ve beraberliklere abone olan Beşiktaş, 1-0 galip bitirdiği mücadele sonunda 3 puanı almayı başardı. Böylece Beşiktaş uzun bir aradan sonra kazanmayı hatırladı. Seri galibiyetler alarak ligdeki gidişatı durdurmak isteyen Beşiktaş sürekli galibiyet almak ve seri başlatmak istiyordu. Bu amaçla sahaya çıkan Beşiktaş, maç sonunda istediğini aldı ve mücadele 1-0 galibiyeti ile sona erdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede takımların ikinci yarıda daha heyecanlı bir oyun ortaya koyması ile her iki tarafın da göze hoş gelen futboluyla süslendi.

Beşiktaş İkinci Yarıda Daha Etkili Oldu

Rakibine göre daha net pozisyonları yakalayan Beşiktaş, bu sayede galibiyeti güzel bir oyunla almış oldu. İlk yarının ardından mücadeleye daha istekli bir şekilde ikinci yarıda başlayan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı takım ikinci yarıda üst üste pozisyonlar yakaladı. Kenan Karaman’ın attığı golde rakibine faul yapması nedeniyle Beşiktaş golü geçersiz oldu.

Daha sonra duran toplarla etkili olmaya çalışan Beşiktaş galibiyeti, kornerden Vida ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ardından sonrasında Alex ile etkili bir şekilde pozisyonlar yakaladı. Beşiktaş karşı karşıya bu oyuncu kaçırdığı golle farkı yükselme şansını kaybetti. Daha sonrasında Alex ile tekrar bir pozisyona giren Beşiktaş oyuncunun golü bulmasıyla sevindi. Fakat hakemin ofsayt kararı vermesiyle bir kez daha gol iptal oldu.

Aynı zamanda maç içerisinde aynı pozisyonda önce Kenan Karaman direği buldu. Aynı pozisyonun dönüşünde Alex topu peş peşe direğe nişanladı. Beşiktaş böylece farkı arttırma şansını bir kez daha kaybetmiş oldu. Altay’ın da etkili pozisyonlarının olması maçı her izleyici açısından zevkli hale getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Altay’ın penaltı itirazları sonucu tekrar VAR kontrolü yapıldı. Fakat pozisyonda elde oynama olmadığına karar veren hakem ofsayt kararı vererek oyunun tekrar başlamasını istedi. Mücadele kalan sürede başka gol olmayınca maç Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Altay karşısında Beşiktaş galibiyeti tek golle aldı. Böylece Beşiktaş 41 puana ulaşarak maç fazlasıyla ligde beşinci sıraya yükseldi.