Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle kaçak Bein Sports 1 Şifresiz Justin tv Jestyayın Netspor Bjk Gs canlı maç izle link

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Beşiktaş Galatasaray maçı justin tv canlı izle

Beşiktaş Galatasaray maçını canlı olarak izlemek isteyen tüm spor severlerin merak ettiği konular arasında beşiktaş galatasaray maçı şifresiz canlı olarak nasıl izlenir sorusudur. İşte Beşiktaş Galatasaray maçını şifresiz kaçak canlı izleme linki için okumaya devam edin.

Maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar canlı yayın linkini aramaktadır. En çok aranan özellikler arasında Justin TV, jestyayın, TV ve taraftarium24 bulunmaktadır. Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşması Beın Sports TV platformlu bünyesindeki Bein Sports 1, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan canlı olarak yayınlanmaktadır.

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Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın ise siyah-beyazlıların başında 6 defa der bir karşılaşmasına çıktı. Bu derbilerde Sergen Yalçın ve öğrencileri Galatasaray ile yaptığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet 1mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş Beşiktaş ile yaptığı 3 müsabaka da 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü.

Galatasaray stadında taraftarlara açık idman yaptı. Toplamda 10 bin kişi idmana seyirci olarak katıldı. Ali Sami yen spor kompleksi içerisindeki NEF stadyumunda yapılan idmanda 8000 kişi biletli olarak antrenmanı izledi. Derbi ateşi bu antrenmanda yakıldı.

Diğer taraftan bugün saat 20.00’da başlayan Beşiktaş Galatasaray karşılaşması Fırat Aydınus tarafından yönetilecek olup yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak . Karşılaşmada 4. hakem olarak Alper Ulusoy karşımıza çıkıyor.

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Bugüne kadar Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşen 8 karşılaşmada Fırat Aydınus görev aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 5 defa galibiyetle bahçeye tamamlarken Beşiktaş 2 defa galip geldi. Bir maç ise berabere sonuçlandı. Fırat Aydınus Beşiktaş ile Galatasaray arasında en son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde yapılan ve Galatasaray 2-0 galibiyetle ayrıldığı derbiyi yönetmişti.

Beşiktaş ile Galatasaray 350. defa karşı karşıya geliyor. İlk derbi karşılaşması Taksim Stadyumu’nda 22 Ağustos 1924 tarihinde yapılmış ve Beşiktaş 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Rekabette 97 yılın geride bırakıldığı Beşiktaş Galatasaray derbisinde geride kalan 349 karşılaşmada 123 defa Galatasaray galip gelirken Beşiktaş 112 defa sarı-kırmızılı ekibi yenmeyi başardı. 114 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray 487 gol kaydederken, Beşiktaş golleri 456 gol ile karşılık verdi.

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