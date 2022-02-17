Beşiktaş futbol takımı 4 oyuncuyu liste dışı bıraktı

Süper Lig’in ikinci yarısı heyecanlı maçlarla başlamıştı. Buna karşılık Beşiktaş futbol takımı da ikinci yarıda bazı yeni kararlar aldı. Türkiye Futbol Federasyonuna futbolcu listesini veren siyah beyazlı ekipte 4 futbolcunun adı yer almadı. Böylece kadroda yer almayan bu futbolcuların takımın listesinde yer almadığı onaylanmış oldu.

Beşiktaş futbol takımı yeni listeyi paylaştı

Transfer döneminin de bitmesiyle beraber bütün takımlar Türkiye Futbol Federasyonuna yola devam edecekleri futbolcularının yer aldığı listeleri sunmaya devam ediyor. Ancak Siyah beyazlı takımın sunduğu listede 4 futbolcunun adı geçmedi. Ljajic, Douglas, N’Sakala ve Lens’in yer almadığı liste Türkiye Futbol Federasyonu ilgili birimine teslim edildi.

Beşiktaş futbol takımı bünyesinde yer alan futbolcuların bulunduğu listede 34 ismin geçtiği ifade edildi. Ama bu dört futbolcunun kadro dışında tutulmasının sebepleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuç olarak yönetimden çıkan kararların uygulandığı Beşiktaş futbol takımında zamanında çok iyi işler çıkarmış bu 4 futbolcunun A takımda tercih edilmemesinin haklı sebeplerinin bulunduğu ifade ediliyor.

Liste TFF’de

Geçtiğimiz günlerde TFF kendilerine yapılan oyuncu listelerini açıkladı. Ligin ikinci yarısı için bildirilen listelerde Beşiktaş futbol takımı listesinin hayli dikkat çekici olduğu görüldü. Kadro dışı bırakılan oyuncular taraftarlarında gündemine oturdu. Siyah beyazlı takımın Türkiye Futbol Federasyonuna iletilen futbolcu kadrosunda yerli ve yabancı isimler yer alıyor. Bakıldığında kadro dışı bırakılan 4 futbolcunun hepsi de yabancı kategorisinde bulunan isimlerdir. N’Sakala, Lens, Douglas ve Ljajic’in Siyah Beyazlı takım kadrosundan çıkarıldı. Bu durum sunulan listede anlaşılır bir şekilde belirtilmiştir. Böylelikle ikinci yarıya hızlı bir giriş yapan ve Süper Lig’deki iddiasını sürdüren Siyah beyazlıların kadrosunun yeni hali kamu oyuna da sunuldu.