Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı İle Yıldız Kız Futbol Takımı, bugün birlikte gerçekleştirdikleri antrenmanla Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı.
Çilekli Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Mesut Kır yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, eğitici oyunlarla devam etti. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.
Gelecekte, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın formasını giyebilmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Yıldız Kız Futbol Takımı oyuncularımızın A Takım oyuncularımızla gerçekleştirdiği çalışmada keyifli görüntüler ortaya çıktı.